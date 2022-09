I 'Ferragnez' festeggiano i quattro anni di matrimonio a Portofino

Chiara Ferragni e Fedez hanno scelto Portofino per festeggiare il quarto anniversario di matrimonio, anche negli anni scorsi erano stati avvistati nella località del Levante per i festeggiamenti.

Scatti social con vista sul borgo e sulla mitica piazzetta e poi una cena romantica con un tavolo coperto di rose bianche e circondato da candele. "Mi fai venire voglia di futuro" il commento pubblicato su Instagram a corredo della galleria fotografica, dove Fedez ha anche avuto parole al miele per la sua dolce metà.

"Quattro anni di matrimonio insieme - ha scritto - mai come oggi quella frase 'nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia' è intrisa di un significato profondo quasi impossibile da spiegare a parole. Le notti abbracciati a piangere in un periodo pieno di incertezze ci hanno fortificato più che mai. Grazie per essermi stata accanto in questo anno così complicato, grazie per avermi dato la forza di affrontare la malattia ma soprattuto grazie per avermi donato la cosa più inestimabile di tutte: due bambini splendidi, l’unico motivo per cui lottare con le unghie e con i denti. Ti amo Ferry". Il rapper fa riferimento alla recente operazione dopo aver scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas.