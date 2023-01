FantaSanremo, come partecipare al gioco dedicato al Festival

Dopo aver fatto parlare tanto l’anno scorso, tra un “Papalina” e un “Ciao zia Mara”, torna anche quest’anno l’ormai famoso FantaSanremo, nato nel 2020 in un bar delle Marche dall’idea di un gruppo di amici appassionati di musica. Si tratta di un gioco basato sul Festival della canzone italiana, ispirato ad altri fantasy game come il Fanta-Game of Thrones o il Fantacalcio, in cui ciascun partecipante deve comporre la propria squadra, nominare un capitano e sperare di ottenere punti in base alle classifiche e a quello che avverà sul palco dell’Ariston.

Il gioco è totalmente gratuito, l’unico elemento necessario per partecipare è possedere un indirizzo e-mail valido per creare un account valido. Cosa si vince? “L’ormai da anni ambitissima gloria eterna” spiegano gli ideatori sul sito. Una volta completata la registrazione, bisogna comporre una squadra di cinque artisti, scegliendo chi di loro sarà il capitano e facendo attenzione a non sforare il budget massimo di 100 baudi (le monete fantasanremesi) per giocatore. La figura del capitano sarà cruciale nella serata finale quando i suoi bonus e i suoi malus verranno raddoppiati. Nell’edizione 2022, ad esempio, la squadra arrivata prima in classifica era identica a quella che è arrivata seconda, gli artisti erano gli stessi ma il capitano diverso.

La squadra creata sfiderà gli altri utenti nel Campionato Mondiale del FantaSanremo. Si può scegliere poi di creare le proprie leghe o partecipare a leghe già esistenti creando una nuova squadra all’interno di ogni Lega di cui si farà parte. Le Leghe sono dei campionati separati e paralleli al Campionato Mondiale, classifiche personalizzabili in cui compariranno soltanto determinate squadre, ideali per giocare con amici, parenti e colleghi. Si può partecipare al massimo a cinque leghe diverse, di cui una sarà obbligatoriamente quella del Campionato Mondiale. Per ogni lega a cui si partecipa si potrà creare una sola squadra; quindi, per ogni giocatore sarà possibile accedere a cinque leghe e cinque squadre.

Punteggi

Non sarà necessario calcolare da soli ogni punteggio: il sistema farà tutto in automatico e aggiornerà la dashboard e le classifiche delle varie leghe con tutti i punteggi, aggiornati la mattinata successiva alla puntata.

Si ottengono 50 punti in più se il proprio favorito si è aggiudicato il Premio della critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo, il Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale, il Premio Sergio Endrigo per la miglior interpretazione o 25 punti per altri premi consegnati sul palco.

Spazio alla fantasia per i vari Bonus Serali: “batti cinque con Gianni Morandi”, “dirige l’orchestra il Maestro Beppe Vessicchio”, “ombelico in bella vista (il piercing raddoppia)”, “twerking”, “artista dignitosamente brillo, veramente euforico e/o particolarmente allegro”, “artistia bacia la telecamera”, “invasione di palco non programmata”.

Si perdono dai 5 ai 30 punti in diverse situazioni: se l’artista dice "FantaSanremo" sul palco, se il presentatore sbaglia il titolo della canzone o il nome dell’artista durante la presentazione, se l’artista si inciampa o cade sulla scalinata, se dimentica parole del testo, se rompe volontariamente degli strumenti, se litiga con il pubblico o riceve dei fischi. Meno 66.6 punti in caso di bestemmia in diretta e meno 100 punti nel caso in cui la canzone e l’artista scelti venissero squalificati.

Ci sono poi i bonus dedicati alle posizioni in classifica per la serata finale. Primo classificato 100 punti, secondo classificato 70, terzo classificato 50 e così a scendere fino ai -20 punti del penultimo classificato. Per chi ha invece tifato per l’ultimo in classifica invece, arrivato al ventottesimo posto, più 50 punti.