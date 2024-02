Il ritorno di FantaSanremo: nel 2024 c'è anche l'app, sviluppata da un'azienda genovese

FantaSanremo, l'ormai popolare gioco che coinvolge cantanti e milioni di appassionati in tutta Italia durante il Festival, da quest'anno si può giocare anche attraverso un'app mobile. La curiosità è che è stata sviluppata da un'azienda genovese, 'Appfactory'.

Come funziona FantaSanremo

Attraverso l'app i fan possono creare le proprie 'squadre' selezionando gli artisti in gara a Sanremo in maniera maggiormente intuitiva e coinvolgente. Le regole del gioco non cambiano: i punteggi vengono assegnati in base a diversi criteri, tra cui la posizione finale degli artisti e in base a quello che fanno durante la settimana del Festival di Sanremo dentro e fuori dal palco, trasformando ogni performance in un appassionante evento strategico. Ogni cantante ha una valutazione e ogni giocatore ha a disposizione 100 'baudi' (l'unità di misura del Festival) per acquistarne cinque. Durante le serate esistono bonus e malus che creano un punteggio che viene sommato. Ne esistono di più o meno curiosi: da quelli legati a piazzamenti e premi a quelli più assurdi, baci, abbracci, fiori, occhiali, outfit particolari e molto altro.

Boom di partecipanti: dai 46mila del 2021 ai 4 milioni del 2023

A cambiare quest'anno è però la fruizione da parte del pubblico: l'applicazione, che si avvale dell'ultima tecnologia in fatto di interfaccia utente e analisi dei dati, promette di ampliare ulteriormente il target di riferimento del festival, fornendo al contempo una piattaforma di visibilità in più per gli artisti partecipanti. Attualmente, quando manca meno di una settimana all'avvio del Festival, risultano iscritte oltre due milioni di squadre, nel 2023 furono oltre 4 milioni. Una crescita esponenziale considerando che nel 2022 erano circa 500mila e nel 2021 circa 46mila.

Marco Piccardo, Cto di Appfactory Srl, descrive Fantasanremo come "una fusione tra tecnologia e cultura che sta riscrivendo le regole del coinvolgimento dei giovani fan del Festival di Sanremo. La nostra app nasce con l’obiettivo di rendere il gioco ancora più accessibile: direttamente dallo smartphone è possibile seguire la propria squadra di artisti, impegnati in situazioni imprevedibili rispetto alla scaletta del programma del Festival, con il fine di guadagnare punti nel fantasy game. Il successo del Fantasanremo – conclude Marco Piccardo - dimostra che la combinazione di cultura e innovazione tecnologica può produrre risultati sorprendenti".

Breve storia di FantaSanremo

FantaSanremo è nato per gioco nel 2020 nelle Marche, a Porto Sant’Elpidio, da lavoratori dello spettacolo, musicisti, insegnanti e creativi. Da una cena scherzosa tra amici si è sviluppata l’idea per la creazione di un fantasy game dove i personaggi sono i cantanti di Sanremo: il team ha stilato il regolamento con bonus e malus goliardici, creato un foglio di calcolo per i punteggi e seguito il Festival con grande partecipazione presso il Bar Corva da Papalina a PortoSant’Elpidio. Dal 2020 al 2024 una storia di successo https://quellidifantasanremo.com/.