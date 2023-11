FAI, per gli under 25 iscrizione speciale a 10 euro

Per tutti i giovani che hanno meno di 25 anni è possibile iscriversi al FAI al prezzo speciale, in occasione del Black Friday, di 10 euro. Iscrivendosi al Fondo per l’Ambiente Italiano si avranno a disposizione 12 mesi di accesso esclusivo alle aperture riservate agli Iscritti durante le Giornate FAI, riduzioni in oltre 1.800 realtà culturali in tutta Italia, l’abbonamento al Notiziario del FAI e alla Newsletter dedicata agli Iscritti, e tanto altro. La promozione è valida soltanto per chi effettua l'iscrizione per la prima volta.

Con l’iscrizione si aiuta la fondazione, nata nel 1975 senza scopo di lucro, a proteggere e valorizzare il?meraviglioso patrimonio che ci circonda.

La mission del FAI ruota attorno a questi tre obiettivi: