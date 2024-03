Un altro videoclip girato a Genova: "In Italia 2024" di Fabri Fibra con Emma Marrone e Baby Gang

C'è anche Genova nel nuovo video di "In Italia 2024", nuova versione del singolo "In Italia" di Fabri Fibra con Gianna Nannini uscito nel 2008 che questa volta, accanto al rapper, vede le figure di Emma Marrone e di Baby Gang.

Se il primo videoclip, quello del 2008, era stato girato prevalentemente a Roma, quello di "In Italia 2024" non abbandona il bianco e nero originale ma si sposta (anche) nel capoluogo ligure: si riconoscono l'area della Fiera, l'Acquario, il Porto Antico, alcuni scorci del centro storico, via Gramsci, la città vista dal mare e così via.

Paesaggi familiari se si pensa che appena pochi giorni fa abbiamo parlato di un altro video musicale girato a Genova con una scena in cui si rivede nuovamente la zona della Fiera: si tratta di "Sempre/Jamais" di Mahmood con l'artista belga Angèle.

Tornando a "In Italia 2024", non sono state aggiornate solo le collaborazioni e il video: anche il testo ha subito trasformazioni per far vedere, dal punto di vista degli artisti, com'è cambiato il Paese dal 2008 a oggi. E dunque si parla di discriminazioni, mala sanità, dell'omicidio di Stefano Cucchi, di "fascisti e razzisti al comando". Insomma, il rapper con le sue parole tratteggia il ritratto di un'Italia che in più di 15 anni è cambiata poco. E male.