Genova Capitale del Natale 2022: ecco gli eventi natalizi da non perdere

È ufficiale: Genova è la Capitale europea del Natale 2022, insieme alla città basca di San Sebastian, in Spagna. Lunedì 11 dicembre le due vincitrici del premio patrocinato dal Parlamento europeo si sono messe in collegamento dalle loro piazze principali per scambiarsi gli auguri. Da piazza De Ferrari, in diretta streaming sulla TV nazionale spagnola e su Tele Cinco, si è dato il via alle festività natalizie con scambio di doni e volo di palloncini bianchi e rossi (come la bandiera di Genova).

Parte così il calendario degli eventi che rendono Genova degna di questa qualifica: per circa 40 giorni la città si animerà di mostre, visite guidate, mercatini, musica, arte, intrattenimento, cultura e tradizioni. Tutti contrassegnati dal logo di Genova European Capital of Christmas 2022 e organizzati da Comune di Genova, Municipi e associazioni del territorio.

L'atmosfera natalizia di Genova tra mercatini, visite e musica

Il programma è ricco di appuntamenti per tutto l’arco delle festività natalizie. Il prossimo sarà il Confeugo, in programma sabato 17 dicembre 2022. Da piazza Caricamento fino a piazza De Ferrari, il corteo con il carro trainato da cavalli, gli sbandieratori, i gruppi storici, musica e cori con il culmine nella cerimonia di Palazzo Ducale e l’accensione del cippo di alloro sulla scalinata, per finire con l’inno dei genovesi Ma se ghe penso.

Nello stesso fine settimana, eventi di musica e tradizione, illuminazioni natalizie scenografiche in piazza Caricamento e piazza Daste a Sampierdarena, la Rolli experience, i tour ispirati dai racconti di Dickens della fondazione Amon, lo spettacolo di strada con l’albero dell’artista Ulik e la Camminata dei Babbi Natale, per il centro storico, per la tradizionale raccolta benefica a favore dell’ospedale Gaslini.

Sabato 17 dicembre, appuntamento per tutti gli sportivi e per le famiglie con l’Urban Christmas Trail: partenza da Bolzaneto e arrivo alla Chiesa di Boccadasse con brindisi finale nel borgo marinaro. Anche un tour speciale per i bambini con partenza da piazza De Ferrari. Al Teatro Carlo Felice, il Concerto di Natale sabato 17, mentre Mozart l’Italiano domenica 18. Il 20 dicembre la Fanfara della Brigata Alpina Taurinense, alle 21 al Teatro Modena, si esibirà con il concerto tradizionale di Natale. Il 22, il 27 e il 28 dicembre nelle chiese genovesi, i cori della città offriranno spettacoli musicali all’insegna della tradizione corale genovese nell’abbazia di San Siro di Struppa e nella chiesa dell’Annunziata. E nel 'tempio' genovese della musica, il Carlo Felice, si avranno anche concerti di spicco come Die Fledermaus, la più celebre operetta di Johann Strauss, in programma il 31 dicembre 2022. E si rinnova anche l'appuntamento con le Chiese in Musica, con i cori cittadini che si esibiranno in alcuni degli edifici religiosi della città, dall'Abbazia di S. Siro di Struppa alla chiesa della SS. Annunziata del Vastato.

Ad animare la città, tra sapori della tradizione e artigianato, il Mercatino di Natale di Confesercenti in piazza Matteotti (dal 3 al 24 dicembre), il Mercatale degli artigiani di CNA in piazza De Ferrari (dal 10 al 21 dicembre), il mercatino della Befana di Confcommercio in piazza Matteotti (dal 26 dicembre all’8 gennaio) e Stile Artigiano for Christmas di Confartigianato (domenica 4). Intrattenimento per tutte le età anche a Cornigliano con il Villaggio di Babbo Natale, a Villa Bombrini, dall’8 al 23 dicembre.

Il Capodanno 2023 triplica

Se si è ancora indecisi per la location dove trascorrere il momento del countdown che scandirà il passaggio dal 2022 al 2023, quest’anno a Genova si avrà il tempo per pensarci, dato che il Capodanno si dividerà eccezionalmente in tre. Il 29 e il 30 dicembre, un primo assaggio del fatidico conto alla rovescia arriva con “Aspettando Capodanno”, serate di musica e spettacolo al Porto Antico. Per quanto riguarda la notte di San Silvestro, la città ospiterà il Capodanno targato Mediaset che verrà trasmesso in diretta su Canale 5, con concerti e tanti ospiti. A completare gli eventi che saluteranno l'anno nuovo, il Capodanno nei Palazzi dei Rolli in Strada Nuova.

Molte sono infatti le occasioni di salutare il 2023 tra musica e arte con il Capodanno nei Rolli di Strada nuova, il Capodanno a Palazzo Rosso e a Castello D’Albertis, il Concerto di capodanno dell’orchestra Carlo Felice nella Basilica dell’Annunziata del Vastato alle 15.30 e il Die Fladermaus alle 17 al Teatro Carlo Felice, con replica il 1° gennaio alle 16.

Gli eventi della tradizione le animazioni di via

Ai grandi eventi si aggiungono gli appuntamenti legati alla tradizione: dai suggestivi mercatini natalizi alle animazioni di via in tutta la città, alla magica Slitta di Babbo Natale, che sfilerà per le vie cittadine. Non bisogna perdere poi i presepi storici e artistici, realizzati con statuette prodotte da scuole di pregio come quella del grande scultore genovese Anton Maria Maragliano. Scorrendo il calendario verso la parte conclusiva delle festività natalizie, ecco un altro appuntamento imperdibile: le visite guidate gratuite nelle Chiese dei Palazzi dei Rolli sulle tracce di Rubens. A proposito del grande artista fiammingo, prosegue la mostra Rubens a Genova nella splendida cornice di Palazzo Ducale, a cui si aggiunge una serie di eventi collaterali con Rubens A Network tra palazzi e musei. Sempre al Ducale, trovi un’altra esposizione dal sapore fiabesco, l’ideale per una visita nel periodo natalizio: Disney, l’arte di raccontare storie. Da tenere d’occhio anche il calendario degli eventi realizzati dai musei e dalle biblioteche cittadine, con incontri e laboratori a tema natalizio.

Gli appuntamenti per l'Epifania

Il 6 gennaio, spazio anche a tour per bambini ispirati alla tradizione dell’Epifania ai giardini Baltimora, dove, il 7 gennaio, si terrà l’Hip Hop Festival dedicato ai giovani e giovanissimi.

Il calendario natalizio in sintesi

Ecco una sintesi degli eventi principali in programma nei fine settimana delle festività natalizie (il programma è in aggiornamento)