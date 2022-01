Ponte dell'Epifania 2022: tutti gli eventi per salutare la Befana e le feste natalizie

L'Epifania tutte le feste si porta via, come dice il proverbio. Tanti eventi in città e in provincia per celebrare quest'ultima giornata festiva, a cui si lega anche il ponte del weekend.

Vediamo i principali eventi per il ponte della Befana, da giovedì 6 a domenica 9 gennaio 2022:

1. Tre Befane al Winter Park

Due Befane sui trampoli e una a bordo di un trattore elettrico regalano dolci e divertimento a grandi e piccini al luna park di piazzale Kennedy. Scopri di più

2. Alla scoperta dei cuccioli (e non solo) all'Acquario di Genova

Fino al 6 gennaio compreso mini tour dedicati ai cuccioli nati nella struttura, e poi ancora visite con esperti e molto altro all'Acquario fino a domenica. Scopri di più

3. Presepe nel mulino e Befana nel Parco dell'Aveto

Giovedì e nel fine settimana si accenderà l'affascinante presepe nel mulino di Ra Pria, mentre a Santo Stefano d'Aveto la Befana distribuirà dolcetti a tutti. Scopri di più

4. "Dolore sotto chiave / Sik Sik l'artefice magico" al Duse

Fino a domenica due atti unici scritti da Eduardo De Filippo, cavallo di battaglia del regista Carlo Cecchi, in scena al teatro Duse. Scopri di più

5. La Genova di Faber, passeggiata a tema musicale

Sabato primo appuntamento dell'anno con le camminate nei luoghi delle canzoni di Faber contenute nell'album "Creuza de Ma", trea caruggi e curiosità. Scopri di più

6. A Camogli viaggio tra le colonne sonore più celebri

Giovedì al Teatro Sociale di Camogli arriva il concerto "Archi al Cinema - Viaggio tra le colonne sonore dei film più celebri" per augurare buon anno. Scopri di più

7. "Arriva la Befana": visita fiabesca alla Lanterna

Giovedì alla Lanterna di Genova appuntamento con la visita fiabesca per famiglie "Arriva la Befana", tra filastrocche e curiosità su uno dei luoghi simbolo della città. Scopri di più

8. Escursione e visita del Presepe di Pentema

Sabato escursione con guida ambientale a Torriglia e nell'Alta Val Trebbia con anelo dei Buoni di Pentema e visita del presepe con le statuine a grandezza naturale. Scopri di più

9. In scena ad Arenzano "Il cornuto immaginario" di Molière

Sabato riprende la stagione del Sipario Strappato di Arenzano con una divertente commedia di Molière, portata in scena dalla Libera Compagnia Teatro Sacco. Scopri di più

10. Streetour dell'Epifania a Certosa

Giovedì tour dell'Epifania alla scoperta delle opere di street art di Certosa, il museo a cielo aperto del progetto On The Wall. Scopri di più