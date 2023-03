VIDEO | Tra le domande dell'Eredità c'è "Cosa vuol dire miscio?": le risposte dei concorrenti

Sono miscio, non ho soldi. Un’espressione che per noi genovesi è di uso quotidiano ma che, a quanto pare, nel resto d’Italia non è affatto conosciuta. Lo ha dimostrato la puntata del 22 marzo 2023 del programma televisivo Rai L’Eredità, condotto da Flavio Insinna. Gli ultimi quattro concorrenti hanno ricevuto come ultima domanda, che li avrebbe condotti alla sfida finale, proprio un quesito riguardante il dialetto genovese.

La domanda era: “Con quale significato, in genovese, si usa dire essere miscio?”. Le risposte tra cui potevano scegliere: “Fare il furbo”, “Non avere soldi”, “Innamorarsi” e “Mancare di coraggio”. Ecco cosa hanno risposto i quattro concorrenti.

Il primo a cui è stato posto il quiz, Giacomo, ha provato a dedurre: “Miscio mi sembra quasi moscio, mancare di coraggio?”. Ma ha ricevuto come responso del conduttore: “Poteva essere un ragionamento. Non è la risposta esatta”. La seconda concorrente, Leslie, dice con fermezza: “Innamorarsi”. Flavio Insinna scherza: “Ah come ‘micio’ dici? No mi dispiace, stasera niente romanticismo”. È il turno poi di Pierluigi, terzo concorrente, che sfida la sorte e tira a indovinare: “Ok, fifty fifty. Essere miscio? Fare il furbo”.

La palla passa di nuovo a Giacomo, primo concorrente ad aver dato la risposta, che senza troppa convinzione finalmente risponde “Non avere soldi”. Il presentatore scherzando gli dice: “E invece che non avere soldi con questa domanda vai a cento mila euro”. Insinna prosegue quindi spiegando: “Essere miscio significa essere squattrinati, non avere denaro. Viene probabilmente dal verbo latino ‘miscere’, mescolare, con riferimento a vini economici poco pregiati. Ma largo a tutte le vostre spiegazioni se ne trovate altre”.