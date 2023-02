EnigMalavita, l’escape room all'interno di un bene confiscato alla mafia: dov'è, come si gioca

Dare la possibilità a tutti di conoscere e fruire degli immobili confiscati alla mafia presenti a Genova, creando al loro interno un’esperienza che coinvolga e sensibilizzi tutti sui temi della criminalità organizzata. Questo l’obiettivo del progetto genovese EnigMalavita. Genova, con il suo grande porto attira purtroppo anche azioni della criminalità. Quando si pensa a beni confiscati alla mafia la mente va subito a ville e grandi terreni, ma non sempre è così. Nel caso di Genova, gli immobili confiscati sono per lo più depositi e palazzine abitative in pessime condizioni nei vicoli più frequentati del centro storico, dove passiamo tutti i giorni. C'è chi ha deciso di rendere consapevoli i genovesi riguardo a queste realtà del centro storico. Ed è stato così che ha preso vita EnigMalavita.

EnigMalavita è nato a settembre 2020 dall’idea di un gruppo di ragazzi Scout del gruppo Agesci Genova 13. Il progetto è stato portato avanti dal gruppo in ricordo di un loro amico Stefano Matricardi, appassionato di giochi di logica e molto attivo nella lotta alla mafia, mancato nel marzo 2020 per una malattia incurabile. Proprio per portare avanti il suo esempio di integrità e cittadinanza attiva per i giovani, il gruppo scout ha partecipato al bando indetto dal Comune di Genova nel 2021 per ottenere, a luglio, il bene confiscato alla mafia presente in zona Banchi, in vico Umiltà 4 rosso. Posto che hanno appunto deciso di trasformare in Escape Room.

L’Escape Room è un gioco di logica, sempre più amato e diffuso, nel quale i concorrenti, rinchiusi in una stanza allestita a tema, cercano una via d’uscita. Per poter completare con successo questa missione, dovranno usare logica e lavoro di squadra. Sarà concessa una sola ora di tempo per risolvere tutti gli enigmi, la cui soluzione permette di accedere al livello successivo e, infine, a uscire dalla stanza. Qui il link per scoprire di più sul gioco e prenotare il proprio turno.

La stanza è stata inaugurata domenica 19 febbraio 2023 con un incontro al Centro Banchi dove i promotori del progetto parleranno di mafia e antimafia con ospiti d’eccellenza come Roberto Centi (presidente Commissione Antimafia della Regione Liguria), Antonio De Luca (incaricato nazionale settore Giustizia, Pace e Non violenza Agesci), Antonio Lijoi (referente dell’Osservatorio Boris Giuliano. Mafie in Liguria) e Giorgia Casabona (rappresentante Ufficio Valorizzazione del Patriomonio non abitativo del Comune di Genova).

Il programma della giornata ha previsto: partenza del tour dei beni confiscati da piazza Bianchi, tavola rotonda “Mafia e antimafia a Genova. Il valore sociale dei beni confiscati”, presentazione del progetto EnigMalavita, rinfresco e musica dal vivo.