Eden, le bellezze di Genova protagoniste della puntata del 29 aprile

Questa sera, sabato 29 aprile 2023, le bellezze di Genova saranno protagoniste del piccolo schermo, soggetto della puntata di Eden – Un pianeta da salvare, il famoso programma condotto dalla divulgatrice naturalista Licia Colò. Eden, viaggio alla scoperta dell’Italia e del mondo, mostra agli spettatori la varietà di paesaggi, clima e vegetazione che offre la Terra, raccontandone l’ecosistema complesso spesso minacciato dall’intervento dell’uomo. Per una puntata intera avrà un focus per noi genovesi speciale.

Boccadasse, le piste ciclabili, l’Acquario, villa Durazzo Pallavicini. E poi la Casa di Colombo, il Galata Museo del Mare, il MEI (Museo Nazionale dell’Emigrazione Italiana). Tutti luoghi fondamentali per la cultura, la sostenibilità e lo sviluppo di Genova. Le telecamere della troupe di La7 sono entrate persino all’interno dei Palazzi dei Rolli e nel sistema dei Forti, dove sarà presentato il progetto di riqualificazione.

Il programma è stato girato nei giorni scorsi e andrà in onda alle 21.15 di sabato 29 aprile su La7. “Poter sbarcare in prima serata rappresenta un’importante occasione di promozione turistica - dice l’assessore al Marketing turistico Alessandra Bianchi - Le bellezze della nostra città, nonché gli ambiziosi progetti messi in campo per aumentarne l’attrattività, possono e devono essere un nostro fiore all’occhiello e un importante volano per l’economia legata al turismo”. L’assessore sottolinea poi il fatto che l’attenzione su Genova sta crescendo, non solo dal punto di vista del turismo nazionale, ma anche da quello internazionale soprattutto grazie all’importante promozione relativa all’Ocean Race e al Grand Finale.