Dua Lipa: dopo le due date a Milano, qualche giorno di relax a Portofino

Per due giorni di seguito, 25 e 26 maggio, Dua Lipa ha infuocato il Forum di Assago. I concerti, sold out entrambi da mesi, hanno portato a Milano uno show fatto di luci, cambi d'abito e un palco "volante" con cui la pop star ha raggiunto anche i fan più distanti.

Ma oltre ai video delle canzoni è iniziato a circolare in rete uno in cui Dua Lipa cade sul palco, un attimo di panico, il dolore ben leggibile su suo volto, ma la cantante è stata prontamente aiutata da un ballerino e lo show è ripartito.

La cantante e compositrice britannica si è poi concessa qualche giorno di relax a Portofino e non ha perso l'occasione per condividere alcune foto sui suoi profili social. Qui sopra la vediamo in piazza della Libertà, dopo essersi lasciata via Roma e la famosa piazzetta alle sue spalle.

Tra una foto e l'altra, la cantante si è fatta riprendere anche mentre si rilassa facendo yoga, per la gioia dei fan. Dopo la data di Bologna di sabato 28, la pop starà si esibirà lunedì 30 maggio a Lione e il giorno seguente a Barcellona. Poi toccherà a Madrid. Il tour si concluderà il 16 novembre.