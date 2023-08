Notte di San Lorenzo 2023, ecco 8 punti panoramici dove guardare le stelle cadenti

“I sogni son desideri” e i desideri sono spesso custoditi in un cielo stellato. La notte di San Lorenzo, che ogni anno cade il 10 agosto, è riconosciuta per antonomasia come la notte delle stelle cadenti. In questa notte, così come in quelle subito precedenti o successive, il cielo si illumina di punti luminosi che sembrano quasi cadere sulla Terra. Quest’anno pare che il momento migliore per ammirare lo spettacolo sia la seconda parte della notte tra il 12 e il 13 agosto, in cui è previsto un picco di 100 meteore all’ora.

Dietro al fenomeno delle stelle cadenti si cela in realtà il più grande sciame di detriti spaziali che il nostro pianeta incontra durante l’anno: le Perseidi. Una leggenda popolare racconta che le Perseidi siano le lacrime del martire San Lorenzo, uno dei sette diaconi di Roma ucciso per volere dell’imperatore Valeriano nel 258 d.C. Per questo motivo ricorre, proprio il 10 agosto, la celebrazione liturgica di San Lorenzo.

Tra cieli stellati e scie luminose, per godere dello spettacolo estivo basta munirsi di torcia, plaid e macchina fotografica e partire alla ricerca di punti panoramici il più lontani possibile dalla luce artificiale. Eccone alcuni a Genova e dintorni.