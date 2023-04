Dove andare a vedere i narcisi: l’anello nel Parco dell’Antola

Colorano i verdi prati primaverili di tanti pois bianchi. E portano un profumo inebriante nell'aria. Sono i narcisi, i piccoli fiori che durante il mese di maggio coprono le colline nell’entroterra di Genova, in particolare quelle al confine emiliano, nel Parco Naturale dell’Antola.

In questo periodo i narcisi diventano una vera attrazione, tanto da spingere all’organizzazione di tour e trekking a loro dedicati. La meta più ambita per ammirare i tipici fiori simbolo dell’Antola - come suggerisce La mia Liguria - è il Pian della Cavalla. Raggiungibile dal mar Ligure o dai monti vicini, il Pian della Cavalla presenta diversi percorsi escursionistici ed è frequentato da adulti e bambini. Dopo aver parcheggiato nel comune di Fascia, dopo pochi minuti lungo la passeggiata conosciuta proprio con il nome di Sentiero dei Narcisi, è possibile trovarsi davanti ad un’intera distesa di fiorellini bianchi. Qui si possono ammirare i narcisi e scattare foto, ma è severamente vietato raccoglierli.



Per gli amanti del trekking, c’è anche l’Anello di Fontanarossa. Il sentiero parte dalla frazione di Fontanarossa nel comune di Gorreto e in un’ora e mezza conduce fino alle praterie fiorite. Da qui si può poi raggiungere la sommità del Monte della Cavalla attraverso numerosi gruppi di faggeti. Dalla vetta, si torna sulla piana e – superando boschi freschi e riparati – ci si ritrova nelle vicinanze di un pianoro, forse un vecchio lago. Proseguendo l’anello lungo la panoramica Costa del Fresco, si raggiunge di nuovo la frazione di Fontanarossa, percorrendo un sentiero a mezza costa immerso in una faggeta.

Un’alternativa, altrettanto profumata, è partire da Casa del Romano e incamminarsi sulla vetta dell’Antola, con i suoi 1.597 metri d’altezza. Dalla cima del monte, nelle belle giornate con visuale libera, la vista sarà mozzafiato: dal Mar Ligure ai massicci delle Alpi nord-occidentali del Monviso, Monte Rosa e del Monte Bianco.