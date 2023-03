Cinema, dove andare a vedere i film premiati agli Oscar 2023 in città

I film vincitori degli Oscar 2023 sono stati ampiamente commentati, criticati, discussi. Storiche le vittorie di due attori asiatici, Michelle Yeoh e Ke Huy Quan (il primo nato in Vietnam) assieme a quella della costumista Ruth Carter diventata la prima donna nera a vincere due Oscar (stavolta per Black Panther: Wakanda Forever). Tra i critici cinematografici c’è chi lamenta, per questa novantacinquesima edizione del premio cinematografico più prestigioso al mondo, la sempre più netta distinzione tra gusti del pubblico e valori attribuiti dalla giuria. La distinzione, di anno in anno più evidente e “violenta”, tra la qualità di una pellicola e il messaggio che essa vuole trasmettere.

Tutti aspetti difficili da valutare, soprattutto se non si ha avuto la possibilità di guardare i film in questione. Ecco allora, per chi avesse intenzione di recuperare, i cinema a Genova dove andare a vedere alcuni dei film, ancora o nuovamente in sala, nominati e/o premiati all’edizione 2023 degli Oscar.

Everything everywhere all at once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert – vincitore di 7 Oscar, tra cui quello di Miglior film, Miglior regia, Miglior sceneggiatura originale, Miglior montaggio, Miglior attrice protagonista a Michelle Yeoh

- Circuito City in vico Carmagnola

- Circuito Odeon in corso Buenos Aires

- The Space Cinema al Porto Antico, in via Magazzini del Cotone

- Cinema Ariston in via Fico



- Circuito America in via Colombo

- Circuito City in vico Carmagnola

- The Space Cinema al Porto Antico, in via Magazzini del Cotone

- UCI Cinema Fiumara in via Mantovani a Sampierdarena



- Circuito Corallo in via Innocenzo IV

- Cinema Albatros in via Roggerone



- UCI Cinemas Fiumara



- Circuito Corallo in via Innocenzo IV

- UCI Cinema Fiumara in via Mantovani a Sampierdarena



Per avere informazioni riguardo agli orari di programmazione, in continuo cambiamento, visitare i siti del Circuito Cinema Genova, The Space e UCI Fiumara.