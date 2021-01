Le alture genovesi e la neve, i luoghi più suggestivi: la gallery delle vostre foto

Non si ferma il viaggio fotografico alla scoperta dei più bei luoghi in cui trovare la neve sulle alture di Genova.

Grazie alle fotografie in cui ci taggate sui social, abbiamo già scritto tempo fa un articolo sui luoghi più suggestivi che, in queste settimane, sono stati letteralmente invasi dalla neve. Senza contare che gli ultimi giorni dell'anno, poi, la neve è arrivata anche in città.

Ecco dunque un'altra sfilata di fotografie dei lettori con i luoghi più belli che, ancora oggi, sono ricoperti di neve, paesaggi da favola e suggestivi. Se volete avventurarvi e cercare la neve, però, ricordatevi le restrizioni in vigore in questi e nei prossimi giorni.