Missione antispreco alimentare, ecco dove provare TooGoodToGo a Genova

È attiva già da qualche anno e continua la sua missione. L’app TooGoodToGo porta avanti la filosofia zero sprechi e crea una community ogni giorno più grande per la lotta contro lo spreco alimentare. Molti negozi, bar, pasticcerie, fruttivendoli, supermercati e perfino fiorai a Genova partecipano a questa iniziativa e, a volte, nemmeno i genovesi ne sono a conoscenza. Si tratta di un sistema molto semplice: ogni attività aderente prepara giorno dopo giorno una box con, al suo interno, i prodotti che non sono stati venduti e che rischierebbero di finire nella spazzatura. Ad un prezzo fisso inferiore al reale valore dei prodotti, il cliente ha quindi un pacco con contenuto a sorpresa. Dopo aver selezionato l’attività da cui ritirare la 'magic box', bisogna presentarsi allo store nella finestra di ritiro indicata, mostrare allo staff la prenotazione sull’app e convalidare il ritiro.

Gli studi dimostrano che circa un terzo del cibo che viene prodotto finisce sprecato. TooGoodToGo propone un metodo che vada contro questa tendenza e inoltre, all’interno del suo blog, offre numerosi consigli per cucinare senza sprechi, come ad esempio: “Come gustare al meglio la pizza del giorno prima”, “4 ricette senza sprechi a base di cioccolato”, “Tre consigli per non sprecare il gelato”.

9 magic box di TooGoodToGo da provare a Genova