Dove sciare vicino a Genova: 9 impianti sciistici a meno di due ore di distanza

Mare e monti, città e natura, sabbia - più ciottoli in realtà - e neve. Alla Liguria non manca nulla e forse è per questo motivo che i liguri sono così gelosi della loro regione. Se si prende come punto di partenza Genova, si può affermare senza problemi che basteranno dieci minuti di auto per trovarsi su una spiaggia e neanche due ore per essere su una pista con gli sci ai piedi. Il mare è sempre bello, sia d’estate che d’inverno, ma se si ha la passione dello sci questa è la stagione giusta per fare una bella giornata sulla neve. E tutto a pochi chilometri da casa. Ecco le località sciistiche raggiungibili da Genova in meno di due ore di macchina.

Santo Stefano d’Aveto, Monte Bue

75 chilometri, 1 ora e 45 minuti. Con la SP225 si arriva a Santo Stefano d'Aveto, sul Monte Bue, che racchiude 7 piste facili e adatte a tutta la famiglia. Caldirola

84 chilometri, 1 ora e 30 minuti. Imboccando la A7 si può raggiungere Caldirola, storica località sciistica in provincia di Alessandria. Il comprensorio sciistico è piccolo, ma comprende 4 piste per lo sci alpino di 7 chilometri. Prendendo la seggiovia, si dale da La Gioia (1110 m) al Monte Gropà (1446m). Viola Saint Gree

117 chilometri, 1 ora e 40 minuti. Tramite la A10/E80 e la A6/E717 è facile raggiungere il Monte Mindino. In provincia di Cuneo, nell'Alta Val Mongia, si trova una piccola stazione sciistica da poco rimodernata, con 7 km di piste di diverso livello e babypark, snowtubing e percorsi per bob e slittini. San Giacomo di Roburent

124 chilometri, 1 ora e 40 minuti. Sempre in provincia di Cuneo si trova San Giacomo di Roburent, raggiungibile con la A10/E80 e A6/E717. Otto impianti, uno snowpark, 33 km di discese di sci alpino. Perfetta per chi ama sciare in notturna, dato che una delle piste facili resta aperta e illuminata anche dopo il tramonto. Garessio

129 chilometri, 1 ora e 45 minuti. Proseguendo dopo Bagnasco sulla SS 28 si arriva a Garessio, località sciistica sul Colle di Casotto a quota 1370 metri. Piste che si estendono per circa 30 chilometri, servite da 5 impianti, oltre ad una pista per freerider e un nuovo snowpark. Lurisia Monte Pigna

135 chilometri, 1 ora e 50 minuti. Sui pendii del Monte Pigna, raggiungibile tramite la A10/E80 e A6/E717, c’è Lurisia, con 29 chilometri di piste, in questo caso anche impegnative, diversi chilometri per il fondo e per le racchette e le terme. Frabosa Soprana

136 chilometri, 2 ore. Nella Val Maudagna, passando per la A10/E80 e A6/E717 si incontra Frabosa Soprana. La sua areaski è collegata tramite una seggiovia con Prato Nevoso, all’interno del comprensorio Mondolé Ski che unisce le due località ad Artesina. Con sei piste rosse che si snodano per 13 chilometri, Frabosa è adatta agli sciatori di medio livello. Per le famiglie ci sono anche tracciati blu per 5550 metri e un kinder park. Artesina

142 chilometri, 2 ore. Sempre percorrendo la A10/E80 e A6/E717 si arriva anche ad Artesina, località sciistica esposta verso nord che le permette di avere spesso una neve di buona qualità. Essendo legata al comprensorio Mondolé Ski, offre agli sciatori 130 km di piste, di cui 97 km per lo sci alpino con 34 impianti di risalita compresi tra i 1300 e i 2100 metri di quota. Prato Nevoso

143 chilometri, 2 ore. Con la stessa autostrada si raggiunge infine Prato Nevoso, nel comune di Frabosa Sottana, con 18 piste e il collegamento a Mondolé Ski. Come a San Giacomo di Roburent, anche qui è possibile praticare lo sci notturno, con 7 km distribuiti su due piste, uno snowpark, un campo scuola per principianti e una pista di boarder cross.