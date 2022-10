Dove comprare videogiochi a Genova, oltre a gadget, libri e accessori

Quello dei videogiochi è un universo parallelo, capace di catturare per ore sia bambini che adulti senza mai stancare. Catapulta in mondi fantastici, fa immedesimare il giocatore nei personaggi più assurdi, fa sognare di avere poteri e capacità incredibili. Ormai i generi di videogiochi spaziano dal fantasy all’horror, dall’avventura allo sport, dallo sparatutto al videogioco musicale. Gli appassionati nostalgici vanno alla ricerca dei giochi più rari, usciti in edizione limitata o considerati ormai vintage, tanti altri cercano invece di comprare per primi le ultimissime uscite. Ecco quali sono i negozi a Genova dove trovare non solo videogiochi, ma anche gadget, libri, giochi da tavola che a quei videogiochi di ispirano.

In via Maragliano, traversa di via XX Settembre, c’è GamePeople, che vende videogames per Xbox, PlayStation, Nintendo ma anche carte da gioco e da collezione, giochi da tavola e peluche, abbigliamento e accessori, dvd e gadget come i Funko Pop e le lampade. Si possono comprare inoltre le diverse console e i joystick, pile e batterie, droni, cuffie e casse e, novità per un negozio di questo tipo a Genova, cibi confezionati provenienti dall’altra parte del mondo, come i churros, i pop corn al caramello o al cioccolato e la bibita Monster ad ogni gusto.

A pochi metri di distanza, in via Frugoni, si trova invece Caos AD, negozio piccolo ma fornito di numerosi fumetti, videogiochi e carte; vende sia nuovo che usato ed è l’ideale per gli appassionati di manga e anime. Caos AD ha poi un’altra sede in via Merano, che si chiama Fumetti & PlayStation.

È una catena di videogiochi nuovi e usati GameStop, il negozio che si trova dentro il centro commerciale la Fiumara a Sampierdarena, ma anche presso L’Aquilore in via Romairone e Il Mirto in corso de Stefanis. Oltre a vendere giochi Ubisoft e EA Sports (FIFA), per PlayStation, Xbox, Nintendo e PC, e tutti gli accessori e i gadget, permette di portare in negozio l’usato, comprendente console, controller e cavi, per avere una valutazione e risparmiare sull’acquisto successivo.

Ci sono poi le grandi catene come Unieuro, in piazza della Vittoria, in piazzale Marazzi e in via Renata Bianchi, Euronics nel centro commerciale L’Aquilone e MediaWorld alla Fiumara, dove è possibile trovare ogni tipo di console, di gioco e di accessorio, e chiedere la spedizione direttamente a casa.