Dove mangiare a Castelletto: ristoranti tipici, pizzerie e aperitivi tra la Circonvallazione e il centro

Abbiamo già parlato dei posti dove mangiare al Righi, ora continuiamo con i ristoranti dove gustare qualche piatto tipico a Castelletto. Quartiere residenziale che guarda la città dall’alto, è amato in maniera speciale dai turisti per il panorama che offre dal Belvedere Luigi Montaldo. L’offerta culinaria non è ampissima, ma ecco qualche trattoria e pizzeria che potrete provare se volete pranzare o cenare in zona Castelletto (e vicino ai teatri, sia Duse che Politeama Genovese).

In Spianata Castelletto e San Nicola

Proprio dietro al Belvedere Montaldo, nella movimentata spianata Castelletto, si trova La Barcaccia, ristorante ligure dallo stile marinaro, con pareti in legno, oblò, modellini di barche e whisky. Nel menù piatti di pesce come acciughe affumicate, stoccafisso e patate, buridda di seppie con piselli. A pochi passi c’è invece il Calice, enoteca che prepara ogni sera stuzzichini per accompagnare la loro scelta di vini, bianchi, rossi e bollicine, da gustare ai tavolini all’aperto godendosi la vista del Levante. Due altri posti per un aperitivo all’ora del tramonto sono Guarino, bar e antica gelateria, e Don Paolo, che offre specialità siciliane come arancini, cannoli e granite.

Se da Spianata si prende la strada che sale, corso Firenze, si arriva a San Nicola, dove si trova il romantico giardino dell’Osteria Maniman, in salita San Nicolò. La gestione è oggi dei proprietari della storica Pescheria Soziglia, per cui i piatti serviti sono per lo più di pesce fresco: tartare di salmone su chips di riso, stracciatella e pistacchio, sformatino di sardine alla ligure, tortelli rustici di gallinella e così via. Aperto solo la sera.

In Corso Magenta e Circonvallazione a monte

Se si prende invece la direzione opposta, percorrendo la Circonvallazione a monte, in corso Magenta si incontra prima la Pizzeria La Funicolare e subito dopo l’Antica Vaccheria. La Funicolare è un locale intimo, composto da più stanze comunicanti, che prepara pizze di ogni tipo, la tipica farinata di ceci e focaccia al formaggio, con prodotti di qualità e a prezzi contenuti. L’Antica Vaccheria, che più precisamente si trova alla fermata della Funicolare Portello - Sant’Anna in via Bertani, è famosa per le sue spianate genovesi, ispirate alla pinsa romana ma guarnita con prodotti a chilometro zero. Nel suo dehors nel verde, coperto durante l’inverno, si possono gustare oltre le spianate, anche le focacce, i gelati e i loro prodotti pasticceria.

Nella curva pochi metri distante, sempre in corso Magenta, c’è un altro piccolo dehors, quello de I Tre Merli. Ristorante ligure con “vini tipici e pregiati” come cita l’insegna, propone piatti tradizionali come ravioli al sugo di carne, minestrone alla genovese, stoccafisso accomodato, acciughe fritte e trippa in umido. Aperto sia a pranzo che a cena.

A due passi dai teatri: via Palestro e piazza Marsala

In via Palestro, a due passi dal Teatro Duse e dal Politeama Genovese, c’è Vapensiero, luogo tipico di vìn cuxinn-a fûgassa e fainâ: non solo tradizionali ricette della cucina del nostro territorio, preparate sempre con ingredienti di stagione, ma anche i prodotti del forno, ovvero la farinata e la focaccia al formaggio tipo Recco. Altro posto, a pochi metri, dove provare la vera farinata è, come può suggerire il nome, la Farinata dei Teatri dal 1861 in piazza Marsala.

A circondare la fontana che si trova al centro della piazzetta che introduce via Palestro, ci sono altri due gettonati locali. Uno è La Piazzetta del Pisacane, in via Calatafimi, succursale del celebre Al Pisacane della Foce: pizze sottilissime e che escono dai piatti per la loro grandezza, condite con ingredienti a seconda della stagione. L’altro è Mani Pizza & Cocktails, locale dall’atmosfera pop ed eccentrica aperto l’anno scorso, dove poter gustare rivisitazioni dei piatti della cucina ligure, pizze e sushi.

In Via Assarotti e piazza Manin

Nella parallela via Assarotti, a pochi metri da piazza Corvetto, troverete la Locanda degli Artisti, accogliente ristorante di carne e pesce dove spesso si svolgono serate a tema, come quella “Funghi Porcini Nostrani”, quella “Tartufo” o “Speciale in Locanda”. Salendo verso piazza Manin, si incontra il ristorante citato nella guida Michelin Voltalacarta. Prende il suo nome dalla nota canzone di Fabrizio De André e offre ai suoi clienti “assaggi creativi” in un locale dall’atmosfera intima ed elegante.

Arrivando infine in cima a via Assarotti, in piazza Manin, si può scegliere se gustare un aperitivo da Maninvino, bottiglieria specializzata nella vendita di vini naturali, oppure optare per una birra e un hamburger nel pub Alle volte, luogo di rito per molti tifosi del Ferraris. Se invece si preferisce il ristorante, ci si può sedere ai tavoli del ristorante pizzeria Antola, aperto sia a pranzo che a cena.