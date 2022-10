Cosa fare ad Halloween 2022: gli eventi più "spaventosi" dell’anno tra cene a tema e serate in discoteca

Fantasmi, zucche e ragnatele. La notte più buia e inquietante dell’anno, da alcuni odiata e da altri attesa con ansia. La leggenda dice che durante la notte del 31 ottobre i confini tra il mondo dei morti e quello dei vivi si allentano, consentendo ai primi di tornare per portare scompiglio: ecco quindi il perché di maschere e costumi, un modo per i viventi di spaventare e allontanare i defunti. Durante la serata di Halloween, quella che precede la festa di Ognissanti il primo di novembre, tutti i bambini si divertono a travestirsi da strega o maghetto per guadagnarsi, tra i portoni, qualche caramella; tanti giovani e adulti la vedono come un’occasione per divertirsi con qualche serata a tema in un locale o in discoteca. In ogni caso, travestiti o no, se siete alla ricerca di qualche serata “da brivido”, che sia per una cena horror o una serata disco, forse questa lista di eventi a tema per lunedì 31 ottobre 2022 può esservi utile (è in continuo aggiornamento).

Spooktacular HalloSweeng Party al MOG (Mercato Orientale Genova) in via XX Settembre: ecento gratuito con musica dal vivo dei The Moochers. Aperitivo o cena a partire dalle 19, gara alla maschera più fantasiosa, il vincitore della quale otterrà due settimane di corsi gratuiti presso la scuola di swing The Zenaswingers



al Bonfim Club, discoteca con ristorante e sala lounge bar sulla Passeggiata a Mare di Nervi: musica a cura di Vass, Sancra, Sms, Tba a partire dalle 18 e fino alle 3 del mattino First: Richie hatin – Adiel , allo Stadium 105 di Genova dalle ore 22, descritto come “un’estensione della realtà che va oltre la musica e che vi traghetterà in un mondo dove deporre i pensieri e lasciarsi andare”



, dalle ore 21.30 al Ravatti – Pizze Slerfe e Gotti. Musica live e cena con pizza, focaccia al formaggio, farinata e “slerfe”, oltre a cocktail bar, gintoneria e birra artigianale Jack the Ripper Halloween Night, Halloween e horror per cena a Il Dado Errante, LudoPub Sociale. Si tratta di una serata investigativa, in cui ogni tavolo avrà l’occorrente per giocare alla scatola rossa di Sherlock Holmes Consulente Investigativo; il tema per i costumi sarà America anni Venti e chi sarà vestito adatto guadagnerà una bottiglia in omaggio



con concerto e menù All you can eat italiano Halloween… e non solo al Centro Buenos Aires Asd, il locale a Genova interamente dedicato al Tango argentino; l’evento è preceduto, dalle ore 19.15 per principianti o dalle 20.15 per intermedi e avanzati, dalla lezione di tango che si svolge ogni lunedì, tenuta dalla coppia Ale & Max



, a partire dalle ore 22.30, nella sala del Lucrezia Social Bar in vico Caprettari: opening set Necro, DJ set Punk is Dad e lavori artistici di Silvia Battaglini Torneo di Cirulla , a partire dalle ore 19 come tutti i lunedì, ai Giardini Luzzati: un torneo a gironi composto da 16 fino a 32 squadre, con tre premi in palio e prenotazione obbligatoria



, a partire dalle ore 19 come tutti i lunedì, ai Giardini Luzzati: un torneo a gironi composto da 16 fino a 32 squadre, con tre premi in palio e prenotazione obbligatoria Squid game e Duple Paura al Caribe Club in corso Italia, con musica no stop dalle ore 22 alle 6 a cura di Francesco Zappalà, Paolo Kighine, Pitta, Bruno Power, She Devil, Tiziano Gamma, Benny K e Mad Bob al microfono