Mercati settimanali a Genova: dove e quando gli appuntamenti fissi

Ogni mattina, dalle ore 7.30 alle 13, in diverse zone di Genova si svolge il tradizionale mercato. Tra i banchi genovesi si può trovare di tutto: vestiti, scarpe, borse, accessori, ma anche oggetti per la casa, ferramenta e merceria. Non parliamo infatti soltanto dei classici banchi di frutta e verdura, che a Genova troviamo anche coperti ad esempio al Mercato Orientale in via XX Settembre, al Mercato Comunale Romagnosi in Largo Autieri d’Italia, al Mercato della Foce in via della Libertà o al Mercato Comunale di Terralba. Ci riferiamo soprattutto a quegli appuntamenti settimanali che animano le vie e le piazze di Genova con banchi colorati e urla dei commercianti che esortano i clienti a concludere i migliori affari. Il mercato, anche se sembra parte di una tradizione lontana, è ancora un ottimo modo per comprare vestiti e oggetti a basso prezzo e cercare la qualità andando oltre le marche. Ecco dove troverete i mercati a Genova nei diversi giorni della settimana.

Lunedì:

a Molassana

sul Lungomare di Pegli

in piazza Dinegro (anche di giovedì)

in piazza Palermo (anche di giovedì)

a Bolzaneto (anche di giovedì)

in piazza Tre Ponti (anche di venerdì)



Martedì:

a Cornigliano (anche di venerdì)

a Oregina (anche di venerdì)

in piazzale Parenzo (anche di venerdì)

in via Anzani (anche di giovedì)

in via Voltri

a Quinto

Mercoledì:

in piazza Leonardo Da Vinci (anche di sabato)

a Certosa (anche di sabato)

in piazza Terralba (anche di sabato)

in via Tortosa (anche di sabato)

in via Prà

in via Sestri Ponente

Giovedì:

in via Emilia

in piazza Rapisarda a Pegli

a Bolzaneto (anche di lunedì)

in piazza Palermo (anche di lunedì)

in via Anzani (anche di martedì)

in piazza Dinegro (anche di lunedì)

Venerdì: