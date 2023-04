Festa del 25 aprile, dove fare picnic e barbecue a Genova e dintorni

Il 25 aprile è giorno di festa e riposo, ideale per trascorrere qualche ora in compagnia di famiglia e amici. Qui vi abbiamo elencato i diversi eventi in programma per la giornata a Genova e nelle zone limitrofe. Ma la Festa della Liberazione, cadendo nelle prime calde giornate di primavera, si rivela il momento perfetto anche per picnic, barbecue e scampagnate. Tutto l’occorrente: un prato, una brace, buon cibo e, elemento più importante, tanta buona compagnia.

Nelle zone verdi intorno a Genova di certo non mancano i parchi, i passi e le vallate che offrono a chiunque lo desideri, grandi e bambini, aree picnic e barbecue dove rilassarsi e godere della tranquillità della natura. Ne elenchiamo qui alcuni.

Il più famoso e comodo al centro è il Parco delle Mura. Facilmente raggiungibile da piazza Manin o via Vesuvio, è dotato di area picnic, parco giochi e pista di pattinaggio. Tra le mete più amate dai genovesi ci sono poi i Piani di Praglia. Dal centro bastano trenta minuti di auto per raggiungerli, passando per la provinciale che sale da Pontedecimo e Ceranesi. Oltre ad offrire una bella vista, ospitano numerosi tavoli e barbecue in pietra.

Altro luogo panoramico sopra la città è il Monte Gazzo. Partendo da Sestri Ponente, in auto o con le linee 58 e 161, si può raggiungere l’area picnic, in località fortini, dove si trovano panchine, fontanelle e giochi per bambini. In zona è probabile incontrare anche alcune batterie antinave, rimaste in quell’area dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Subito dopo aver superato il Passo del Turchino, ci si ritrova in Passo del Faiallo. L’area picnic con vista mozzafiato, ampio parcheggio, tredici punti fuoco, due servizi igienici e, a pochi metri, un albergo ristorante. Punto di incontro di diversi sentieri dell’Alta Via dei Monti Liguri, si raggiunge grazie alla strada che collega Urbe a Genova Voltri.

Nel cuore del Parco del Beigua, poco oltre il Rifugio di Pratorotondo, si trova l’area picnic di Pra’ Riondo, con vista sul mare, tavoli ben distanziati tra loro e una sorgente d’acqua. Da lì vale la pena raggiungere, in qualche centinaio di metri, il Belvedere. Nel piccolo comune di Casella si può godere di un ampio prato recitato, dove da poco si è svolta la Manin Marassi di Pasquetta. All’interno dell’area, anche un parco giochi e di un’area attrezzata per picnic e barbecue. L’Area Verde è raggiungibile a piedi dalla stazione di Casella in soli 5 minuti oppure con l’auto, che si potrà posteggiare nell’ampio parcheggio di fronte.

E per finire, a Pegli, all’interno del Parco avventura La Vetta, si trova l’area picnic verde cittadino. Dispone di tavoli e panche, barbecue, un parco giochi per bambini e un chiosco. A intrattenere i più piccoli (e non solo) c’è il percorso sugli alberi fra ponti tibetani, scale e liane.