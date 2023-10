Cambio armadi, swap party e raccolta differenziata degli abiti: come dare nuova vita ai capi che non mettiamo più

Con l’arrivo delle piogge e l’abbassamento delle temperature, è tempo di cambio armadi. Ogni stagione scopriamo di avere all’interno dei nostri guardaroba decine di capi che non mettiamo più, che sia per questioni di taglia, gusti o moda. Ha senso tenerli chiusi in un cassetto? Se si è sicuri di non avere più occasione di indossarli no, soprattutto se si pensa che potrebbero essere utili ad un’altra persona.

Un evento in arrivo che vuole dar vita ai capi che non si utilizzano più è ad esempio lo Swap Party di abiti usati di Forte Legame “per fare del bene al tuo armadio e all'ambiente”. L’appuntamento è sabato 21 ottobre dalle 15 alle 18 nell'area salute della Fondazione Auxilium, in Padre Giovanni Semeria. Sarà sufficiente portare con sé i vestiti che non si utilizzano più in buone condizioni – vestiti, scarpe, borse ed accessori, no indumenti intimi e costumi da bagno – e scambiare. Sarà presente un punto di raccolta dedicato ai jeans con una composizione in cotone maggiore del 95%, che verranno raccolti da Rifò Lab.

E d’ora in poi a Genova sarà possibile donare i propri abiti a chi ne ha più bisogno. Dopo lo stop del sistema dell’StaccaPanni da parte dell'Amiu, è ripartita la raccolta differenziata di abiti e tessuti in città. Il nuovo servizio – composto da 100 contenitori nel genovesato e 219 nel Comune di Genova – è stato affidato a Humana People to People Italia - organizzazione non profit che raccoglie, seleziona e valorizza abiti, tessuti, scarpe e borse per destinarli al riutilizzo, al riciclo o al recupero energetico, a seconda delle loro condizioni e caratteristiche. Humana non solo agisce con progetti socio-ambientali, ma permette agli abiti di avere una seconda vita attraverso negozi in tutto il mondo - a luglio è stato inaugurato il primo store Humana Vintage in via San Vincenzo 114.

La raccolta differenziata di abiti è un’iniziativa nell’ambito di C-City Genova Città Circolare, il progetto del Comune di Genova finanziato con i fondi REACT-EU – PON “Città Metropolitane” 2014-2020 che vuole trasformare il capoluogo ligure in una città all’avanguardia nell’economia circolare, migliorandone il posizionamento nel campo dell’innovazione tecnologica applicata ai settori della green, blue e bioeconomy.

"La collaborazione tra Humana People to people, Comune di Genova e Amiu - dice l’assessore al Commercio Paola Bordilli - è importantissima sotto molteplici punti di vista perché, se da un lato favorisce la sostenibilità attraverso un corretto smaltimento dei rifiuti tessili, dall’altro riesce a rimetterli a disposizione, valorizzandoli, attraverso una rete commerciale che si fa a sua volta promotrice di valori positivi come la cooperazione, la sensibilizzazione in merito a cause importanti e il finanziamento di progetti che portano ad azioni concrete”.