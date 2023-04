Pasqua, 5 cioccolaterie genovesi dove comprare uova artigianali

È ormai noto che Genova sia cosparsa di antiche pasticcerie e cioccolaterie, soprattutto se ci addentriamo tra i vicoli del centro storico. L’offerta è dunque davvero vasta, per cui abbiamo pensato di selezionare qui qualche idea per quanto riguarda cinque storici negozi dove poter comprare uova di Pasqua, riassumendo le loro specialita?. Vi avevamo già parlato delle fabbriche di cioccolato presenti in centro, nel caso aveste bisogno di ulteriore ispirazione, vi consigliamo di dare anche un'occhiata qui sotto.

Romanengo 1780, la più antica confetteria d'Italia, celebra la Pasqua fra tradizione, lavorazioni artigianali e un forte legame con il passato. Troviamo le uova di cioccolato e di zucchero ripiene, i dolci di pasta di mandorla, le creazioni di cioccolato e la colomba artigianale, insieme alle iconiche scatole con assortimento dedicato a questa festività. Le uova di Pasqua di Romanengo hanno una sorpresa diversa dal solito. Al loro interno si trova un’esplosione di colori, tra fondant, cioccolatini, confetti, ginevrine, ovetti di cioccolato e di pasta di mandorla.

Tra le prime da citare quando si parla di cioccolato a Genova e? la Cioccolateria storica Romeo Viganotti, che da piu? di 150 anni lavora ogni cioccolatino come un vero e proprio “gioiello”. Oltre alle classiche uova al cioccolato fondente e al latte, la pasticceria quest’anno ha creato un tris di uova monoporzione composto da: un uovo verde al pistacchio con cuore al lampone, un uovo al cioccolato bianco con bavarese alla mandorla e gelée di mango e maracuja e un uovo al cioccolato al latte con granella di nocciole all'esterno e bavarese al cioccolato con cuore al caramello all'interno. Per i più golosi, ci sono anche le uova, in tre differenti misure, che all’interno del loro guscio racchiudono una selezione di praline e ovetti al latte e fondenti. Oltre ad ovetti, conigli, galline e il CaliRomeo di cioccolato.

Alla pasticceria Douce, oltre alle scenografiche torte e alle monoporzioni, si può trovare anche un buon assortimento dedicato alla Pasqua. Uova di cioccolato decorate con coniglietti colorati, van decorati con fiori hippie, cestini di cioccolato colmi di ovetti, coniglietti stilizzati di cioccolato al latte o fondente con ovetti assortiti. E poi la confezione cestino, con uovo di cioccolato al latte o fondente, gatò di Pasqua, ovetti assortiti e sorpresa. Oppure i vasetti di vetro da confettura con ovetti assortiti di cioccolato, frutta e croccante.

Dal 1933 alla Foce, in via Santa Zita, c’è poi la fabbrica di cioccolato Zuccotti, a conduzione familiare, dove vengono preparate ancora oggi le antiche ricette di una volta. Specialità di Zuccotti è l’uovo cremino, al doppio cioccolato. C’è poi l’uovo ricoperto di nocciole tritate oppure le uova al cioccolato fondente ricoperte per metà da frutta secca intera, tra cui mandorle, noci o pistacchi. Numerose le decorazioni colorate a tema floreale, create con pasta di zucchero. E neanche qui possono mancare gallinelle e coniglietti di cioccolato circondati da ovetti colorati.

Infine la storica fabbrica di cioccolato Buffa in via Fiasella, che porta avanti dal 1932 la tradizionale decorazione delle uova pasquali, arte tramandata dai maestri artigiani. Uova con classici decori pasquali, a pois, a tema fattoria, “simpatiche” con occhi e linguaccia, nocciolate. Sono decorate a mano anche le campane di cioccolato, fondente, al latte o bianco. Oltre a galline e conigli, ci sono confezioni di tutte le misure di ovetti confettati e ovetti al latte o fondenti.