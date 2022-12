Dove comprare il pesto a Genova? 9 idee

Sembra una domanda troppo banale per essere posta davvero, ma dove possiamo comprare il pesto a Genova? Siamo sempre più abituati, per comodità e questioni di tempo, a comprare la maggior parte della spesa al supermercato, pesto compreso. Ci sono però molti laboratori e botteghe, anche storici, che da anni mettono passione in ogni vasetto di pesto prodotto e questo lavoro è giusto che venga ogni tanto ripagato.

Quando si parla di pesto genovese, la fantasia non è prevista tra gli ingredienti. Le indicazioni sono rigidissime e a dettarle - oltre la tradizione - è il Pesto World Championship, il campionato mondiale di pesto al mortaio che si svolge ogni due anni nel capoluogo ligure e che vede partecipanti anche dall’Australia o dal Giappone pronti a misurarsi con pestello e mortaio. Gli ingredienti sono quindi sempre quelli, basilico, pinoli, parmigiano, pecorino, aglio e olio, ma a seconda della passione e della tecnica con cui vengono lavorati, possono far nascere un prodotto sempre diverso. Ecco dove trovare alcuni vasetti del nostro “oro verde” che vale la pena provare.