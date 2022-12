Dove comprare panettoni e pandolci artigianali a Genova: 11 idee per tutti i gusti

Panettone, pandolce e pandoro sono, insieme all’albero e al presepe, il simbolo del Natale per eccellenza. Presenti in ogni tavola italiana durante i pranzi e le cene natalizie, nati da una tradizione antica, ormai sia il panettone milanese che il pandöçe genovese sono stati rivisitati in ogni modo. Nelle pasticcerie di Genova è infatti possibile trovare sia le ricette tipiche, con i tradizionali canditi e uvetta, sia le farciture più strane, dal cioccolato al pistacchio, dal ripieno ricotta e pere alla versione vegan o gluten free. Nel caso aveste le idee già chiare, vi consigliamo di prenotare al più presto il vostro panettone o pandolce preferito perché le ordinazioni chiuderanno nei prossimi giorni. Se foste ancora indecisi, qui un breve elenco delle pasticcerie di Genova e dei loro cavalli di battaglia.

(corso Buenos Aires 73r) - Panettone milanese classico, ma anche tre cioccolati, tiramisù, albicocca e pera, pera e cioccolato, zabaione, caramello salato, zabaione e pistacchio. Si può scegliere tra i tre formati: 500 grammi, 750 grammi oppure 1 chilo De Regibus (corso Firenze 28r) - Panettone farcito con innumerevoli gusti diversi: al cioccolato, ai due cioccolati (gocce di fondente e caramello), marron glacé, fragole e frutti di bosco, albicocca e gocce di cioccolato al caramello, pere e cioccolato, mango e fragoline di bosco, crema di pistacchio e gocce di cioccolato al pistacchio. Oltre a pandoro classico e pandolce genovese



(via Cesarea 33r) - Famoso il suo panettone alla crema di pistacchio, oppure alla crema di mandorla o al gusto cassata. Disponibili anche quello farcito al cioccolato di Modica, al caramello salato oppure con crema di ricotta e pere. Per i clienti celiaci, anche un ottimo panettone senza glutine Drogheria Torielli (via di San Bernardo 32r) - Kit per la ricetta del vero pandolce genovese, con tutti gli ingredienti necessari per fare concorrenza alle nonne



(via Garibaldi 20r) - Il Pandolce Gelatina è in pratica cioccolato con cioccolato ricoperto di cioccolato: è farcito con cioccolato fondente 70%, cioccolato al latte, cioccolato bianco e caramellato con nocciola trilobata, Marsala e fava di tonka Jaa Nù Vegan Food (via dei Macelli di Soziglia 67) - Versione vegana, con prodotti biologici, di pandoro e di panettone e pandolce in versione uvetta, canditi e pinoli, cioccolato fondente, cioccolato bianco vegano e pistacchio. Prenotabili fino a lunedì 19 dicembre. Su richiesta anche il pandolce in versione gluten free



(via Ruspoli 72r) - Pandolce genovese sia in versione classica con canditi, uvetta e pinoli sia in versione agrumata con scorze d’arancia e cedro, disponibili entrambi nei formati da 300, 500 e 750 grammi Panarello (via XX Settembre 154r, via Galata 67, via Caprera 4, corso Buenos Aires 43, corso Carbonara 30, corso Sardegna 156) - Classico panettone milanese e pandolce sia nella versione alta che in quella bassa arricchita da noci e cioccolato



(via Galata 31r) - Panettone classico ma anche tradizionale pandolce in tre versioni: alto con pinoli, uvetta e frutta candita, basso con pinoli, uvetta e frutta candita oppure alto con gocce di cioccolato fondente The Cook (vico Falamonica 9r) - Due pandolci studiati per questo Natale 2022 dallo chef stellato Ivano Ricchebono del ristorante: pandolce classico con uvetta, pinoli e frutta candita e la sua rivisitazione con nocciole e fichi ricoperto da cioccolato al latte. Acquistabile anche ai mercatini di Natale di piazza De Ferrari



