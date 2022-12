Dove comprare giochi di società: 7 negozi a Genova

La scatola di un gioco di società è il regalo perfetto da mettere sotto l’albero. Spesso leggiamo sulle istruzioni quello 0-99 che va ad indicare l’età adatta dei partecipanti e che sottintende che quel gioco è adatto proprio a tutti. Perché è questo il bello dei giochi da tavolo, riescono ad unire tutti quanti: gli amici appena conosciuti, i parenti che non si vedono da un po’, i bambini che si annoiano al pranzo di Natale che si prolunga fino a sera. Basta mettere una scatola con carte e pedine in mezzo al tavolo e il pomeriggio o la serata prendono una piega diversa. Alcuni giochi come Monopoly, Taboo o Risiko sono ormai immortali, ma l’industria dei giochi da tavolo non si ferma mai e produce ogni anno prodotti bellissimi da scoprire insieme a famiglia e amici. Questi sono i negozi a Genova dove potrete trovarne molti.

in via Galata 92R ?Attivo da oltre sessant’anni, il negozio in via Galata vende giocattoli creativi, educativi, ludo/didattivi, ludo/terapeutici, di società e molto altro. Tra i giochi da tavolo per i più piccoli: ABC Dring, Acrobat, Dixit, Dobble e Fonolandia. Città del Sole in via Luccoli 42R

in via Luccoli 42R Tra i diversi giochi, oltre ai creativi ed educativi, puzzle, rompicapo, costruzioni, giochi di immaginazione, ci sono anche i giochi di società. L’offerta ricopre tutte le tipologie: giochi di carte, family games, giochi da viaggio, di strategia e di memoria, giochi cooperativi e party games. Demoela in viale Franchini

in viale Franchini È una casa editrice nata a Genova dall’idea di tre amici, che dal 2016 ideano e sviluppano giochi da tavolo per bambini, ragazzi e adulti. I loro giochi sono studiati non soltanto per divertirsi, ma anche per accrescere le proprie abilità, aumentare le conoscenze e migliorare il modo di stare insieme. Le tra grandi tipologie sono: strategia (se si ama la tattica e le ambientazioni storiche), regionale (alla scoperta di curiosità, usanze e un pizzico di dialetto, anche genovese), educativo. DugeonStore in piazza Brignole 4

in piazza Brignole 4 Questo negozio è il mondo dei giochi di società: giochi da tavolo, giochi di ruolo, giochi di miniature, carte e accessori di tutti i tipi. Per adulti e per bambini, per amanti del fantasy, della logica, degli animali, del disegno e di qualsiasi altra cosa vi venga in mente. La Befana in via Assarotti 2R

in via Assarotti 2R Vera istituzione nell’ambito dei giocattoli a Genova, dal 1926, è La Befana. Giochi didattici e scientifici, giocattoli, modellismo, puzzle e i giochi di società intramontabili come Monopoly, Risiko, Taboo, Indovina Chi?, Uno, ma anche Angry Birds, Palanche o Super Magic Show. Paradiso dei bimbi in via San Vincenzo 31R

in via San Vincenzo 31R Storico negozio di giocattoli e giochi per bambini di tutte le età: bambole. Peluche, Lego, piste per automobili, ma anche giochi da tavolo per grandi e piccoli. Scaramacai Toys and Tales in vico della Casana 9R

Questo piccolo negozio nei vicoli contiene giochi e libri che non si trovano facilmente, pensati per stimolare la creatività e la curiosità dei bambini, oltre al ragionamento e alla socializzazione. Tra i giochi da tavolo troviamo ad esempio Il frutteto, Paesi del mondo, Bla bla bla, Mémo puzzle, Archeologia e Archichato.