Dove comprare ghirlande e centrotavola natalizi a Genova: le idee per addobbare casa

Città e case sono ormai da giorni addobbate con luci, alberi e palline di Natale (a meno che non ci sia qualche ritardatario che fa l’albero il 24 dicembre). Le decorazioni natalizie creano un’atmosfera calda e coinvolgente, che mette subito allegria. La ghirlanda invita gli ospiti alla porta ad entrare in casa, facendoli sentire i benvenuti. Un bel centrotavola al pranzo o alla cena di Natale regala eleganza e buon gusto alla tavola imbandita. Si può scegliere tra ghirlande più simpatiche e divertenti, con la renna, con Babbo Natale, con gli gnomi o con un pupazzo di neve; oppure modelli più classici ed eleganti come quella innevata o con le bacche e il melograno. Ci sono alcuni negozi che permettono di trovare belle decorazioni anche a poco, ma per stare attenti al portafoglio possiamo anche scegliere di abbellire la nostra casa soltanto con candele e candelabri, che poi potranno essere usati gli anni successivi. A Genova l’offerta non manca, resta solo fare gli ultimi acquisti prima che la Vigilia bussi alla porta.

Artefiori Genova in via XX Settembre

Bottega delle idee in via Cairoli

Coin in via XX Settembre

Dmail in via XX Settembre

Flying Tiger Copenaghen in via San Vincenzo

Interflora in via XX Settembre

Kasanova in via XX Settembre

La Maison de Genes in viale Brigata Bisagno

Lego Store in via Fieschi per una ghirlanda davvero evergreen

My Home in via Fieschi

Punto 41 in via Cesarea

Tarigo Casalinghi in piazza Colombo

Weiss Gallery in via Ettore Vernazza

Ci sono poi tutti i mercatini di Natale, sparsi per la città di Genova. Oppure, se si ha voglia di prendere l'auto, si può anche andare a cercare nei grandi magazzini in zona Campi-Bolzaneto come Leroy Merlin Genova, Maison Du Monde, Ikea.