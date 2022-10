Dove andare per funghi a Genova e dintorni: idee per i weekend d’autunno

I funghi spuntano da un momento all’altro e i luoghi dove andare a cercarli sono, per ogni vero fungaiolo, segreto assoluto. Chi ha la passione di ”andare per funghi” non svela mai i suoi trucchi e custodisce gelosamente la mappa dei luoghi più strategici. In linea di massima, sappiamo che bisogna cercare i funghi in luoghi umidi e ombrosi e, dato che la Liguria, con il 73% di territorio verde, è la regione italiana con il più elevato indice di boscosità, l’impresa non è così impossibile. Noi qui elencheremo soltanto qualche posto dove andare in missione. Ma prima dell’elenco, ecco qualche semplice regola da seguire quando si va per funghi.

Non sempre è semplice riconoscere un fungo commestibile da uno velenoso; una volta che li avete raccolti, fateli controllare: nelle ASL Liguri viene svolto il controllo micologico.

In Liguria sono presenti 29 consorzi per la raccolta dei funghi per cui sono necessari tesserini, bisogna sempre controllare dove si trovano prima di cominciare la raccolta.

Ci sono poi alcune regole di base da rispettare: raccogliere al massimo tre chili al giorno per persona, non bisogna utilizzare borse di plastica o zaini chiusi e non si possono usare rastrelli o uncini nei boschi.

Conviene pulire i funghi con un coltello sul luogo, prima di portarli via, per spargerne le spore nel bosco, e sempre meglio non raccogliere quelli con un cappello inferiore ai 4 centimetri.

Nell’entroterra di Genova l’autunno nasconde molte sorprese: da ponente a levante, infatti, si trovano boschi ombrosi e umidi. In Valle Scrivia, a Busalla, Ronco Scrivia, Casella e Crocefieschi basta poco per inoltrarsi in boschi di castagno profumati di porcini.

A Sant’Ilario la produzione è limitata, ma la qualità altissima. Stessa cosa vale per gli ovoli e i porcini che potete trovare nel comune di Mele, sopra a Voltri ma anche in Val Polcevera tra Campomorone e Mignanego, ma anche tra Torrazza e Sant’Olcese. Anche l’alta Val Bisagno e le sue località di Trapena, Bargagli e Traso nasconde tanti funghi, ma presenta zone impervie dove è saggio andare solo se in ottime condizioni fisiche.

In Valle Stura, a Masone, Campo Ligure, Rossiglione, il Monte Orditano, il Monte Taccone e il Monte Leco, si trovano zone di boschi di castagno dove è possibile incontrare ovuli e porcini.

La Valfontanabuona nella sua parte alta, è poco frequentata e ricca di boschi, contando che la vecchia SP 77 è ormai un luogo selvatico di cui la natura si sta riappropriando. Lumarzo, Pannesi, Tassorello, Boasi e Ne sono famosi luoghi da funghi.

In Valtrebbia, sotto i castagni, si può trovare qualcosa di raro, soprattutto nei dintorni di Brugneto, Torriglia, Fontanigorda e Montoggio. Seguendo la SS45, arrivando a Montebruno ci si imbatte proprio nella sede di una nota Festa del fungo e poi, a Rovegno, nel luogo dove molto pregiato è il “barbexin”, chiamato anche “grifone”, “grifola” e “ramassun”: un fungo che si sviluppa sui castagni tagliati di recente e che può raggiungere dimensioni notevoli.

La Val D’Aveto merita un capitolo a sé. D’autunno i suoi boschi ne fanno uno dei luoghi prediletti per i fungaioli. Partendo da Santo Stefano d’Aveto si avranno sempre davanti boschi sconfinati, dalle Foreste demaniali delle Lame, al monte Penna, al monte Zatta su, fino a sconfinare in Emilia Romagna al passo del Tomarlo. Ma attenzione alle norme del Parco dell’Aveto: necessario il tesserino, acquistabile alla Sede del Parco a Borzonasca, nei comuni circostanti o online, dal costo di 5 o 10 euro al giorno (se residenti o non) oppure 70 o 150 euro all’anno. Il Parco dell'Aveto gestisce anche i tesserini per la raccolta funghi nelle foreste demaniali delle Lame, del Penna e dello Zatta.

Dalla stagione 2020 l'Ente Parco ha istituito il divieto di ricerca e raccolta funghi nelle foreste regionali del Parco dell'Aveto (Foreste M. Penna, Lame e Zatta) in caso di allerta meteo rossa ed arancione.