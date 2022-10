Birre artigianali, dove trovarle in centro storico

Non sono pochi i birrifici genovesi che si stanno facendo largo nel cuore degli appassionati del luppolo. Per fare qualche nome, possiamo citare ad esempio Maltus Faber, Maccaia e Luppola. Ed è bello poter degustare queste birre artigianali in qualche affascinante pub in centro storico, dove potersi far consigliare l’etichetta da un esperto e fare due chiacchiere mentre il barista spilla al bancone. A Genova ci sono birrerie per tutti i gusti: genovesi, esteuropee, britanniche e tedesche, tutte pronte a proporre birre alla spina o bottiglie artigianali accompagnate da specialità culinarie.

A pochi passi dalla Cattedrale di San Lorenzo, in via della Scurreria da cui prende il nome, si trova Scurreria Beer & Bagel. Ha una proposta di birre artigianali sia italiane che straniere molto vasta, che cambia ogni settimana per far provare al cliente sempre qualcosa di nuovo. Oltre alle birre, si possono provare i bagel, alcuni piatti della cucina tradizionale tedesca ma anche inglese e scozzese.

Per assaporare la vostra birra in un locale intimo e confortevole, sotto una volta in mattoni, c’è Kamun Lab, nel cuore della movida di via di San Bernardo (da qualche anno c’è anche Kamun Live in piazza Paolo da Novi, con musica dal vivo). Qui si possono provare le birre alla spina ma anche le diverse bottiglie prodotte nel birrificio Kamun, da 75cl o da 33cl, come: Res Rosa, Fera, Nucis, Nocturna, Fabula, Occasum, Laetitia, Prima Lux e Zenzeros.

Tanti conoscono il ristorante e pub dell’est Europa Kowalski in via dei Giustiniani non tutti la Piccola Birreria Kowalski in salita Pollaiuoli, il vicolo che collega piazza Matteotti alla zona dei Giardini Luzzati. Scelta di birre ad alta qualità di spillatura, tra cui la pils in stile ceco Czeska Desitka e le propose del birrificio polacco Maryensztadt. Ispirati alle birrerie est e mittel europee, ci sono anche gli antipasti monodose come wurstel marinati con spezie e verdure sott’aceto, formaggio marinato in olio di girasole e spezie o uova marinate con fette di barbabietola, aceto di melograno, chiodi di garofano e anice stellato.

Basta qualche minuto a piedi per essere catapultati dall’atmosfera dell’est a quella british del Britannia Pub Genova, in vico della Casana. Bancone in legno, sterline appese al soffitto, vetrate colorate e dehors in stile liberty e perfino una delle poche sale fumatori di Genova.

Per tornare invece in un ambiente cento per cento genovese in zona Ravecca si trova La Coccagna – Bïre & Mangiâ, un RistoPub in vico di Coccagna dove si possono degustare le birre artigianali genovesi Maltus Faber accompagnate dai piatti della cucina ligure. Ci sono le Birre Bandiera, come Sweet Stout, Bianca, Amber Ale, Blonde, Ambrata e Saison; le Birre Speciali come Triple, Blonde Hop e Cippa L’IPA; le Birre da Meditazione come l’Eztra Brune e Imperial; e anche le Birre Barricate, come l’Extra Brune Barricata, l’Imperiale Barricata e Sciacchetriple.

Un altro suggestivo localino genovese è Ai Troeggi in via Chiabrera, uno dei caruggi che perpendicolari a via San Lorenzo. L’insegna dice “Vino, birra e bruschetta” perché qui, oltre alle degustazioni “in bicchiere” si possono provare anche le numerosi combinazioni di bruschette, tra cui ad esempio quella con Olive, spalla cotta e pomodoro oppure con Pesto e baccalà, con Burrata e acciughe oppure Gorgonzola, pere, noci e miele. Tra le numerose birre: Pils, Scikkeria, Hybris, Robb de Matt, Zen, Heaven e Castagnasca, provenienti da birrifici liguri come la Fabbriza birra Busalla o il Birrificio Finalese.

E in questo elenco non possiamo non citare la Birreria HB Genova, la prima birreria Hofbräuhaus ad essere stata aperta in Europa fuori dalla Germania. Il locale, con il uso dehors, si trova in via Boccardo, vicino a piazza De Ferrari; offre brezel classici e farciti, grandi classici come Kaminwurz, stinco, gulash o wurstel, oltre alle birre Ofbräu original, Hofbräu Dunkel, HB Münchn Weisse e altre birre speciali.