Una pasticceria genovese premiata dal Gambero Rosso per la miglior comunicazione digitale

È uscita la guida "Pasticceri & Pasticcerie 2022" di Gambero Rosso, volume che indaga un mondo che si è saputo adattare ai cambienti imposti dalla pandemia, a suon di servizi, social, dolci più classici e golosi ma anche ottime rivisitazioni della tradizione.

E per quanto riguarda il settore social, è stato conferito a un locale genovese il premio "Miglior comunicazione digitale": a finire sul podio è Douce, che nella Superba si trova in piazza Matteotti, insieme a Besuschio di Abbiategrasso.

"La comunicazione digitale continua a essere un asset fondamentale per il successo di un’insegna - spiega lo staff di Gambero Rosso - e ha acquisito un ruolo ancora maggiore nell’ultimo anno e mezzo. È ormai chiara la necessità di abbandonare l’improvvisazione per puntare su progetti articolati e multicanale che valorizzino in modo coerente l’identità di un locale, il suo posizionamento e creino un legame con i clienti. Delivery ed e-commerce sono strumenti che viaggiano a braccetto, da un lato consentono di razionalizzare la produzione, e dall’altro, grazie ai prodotti a lunga conservazione e alle spedizioni, di destagionalizzare e raggiungere una platea più ampia e lontana".

Insomma i due locali citati - tra cui quello genovese - secondo il portale dedicato all'enogastronomia hanno saputo raccontare in modo coerente filosofia e approccio, utilizzando in modo integrato e con i giusti toni i vari canali social, completati da siti funzionali e intuitivi.