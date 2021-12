"Don Matteo", abbracci sul set tra Maurizio Lastrico e 'Blanca'

Cosa ci fanno a Spoleto un attore genovese e la protagonista della serie tv "Blanca", ambientata proprio a Genova e in onda in questi giorni su Rai Uno? No, non è un cross over: Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta sono stati immortalati mentre si abbracciano scherzosamente sul set umbro di "Don Matteo".

Lastrico ha postato la fotografia su Facebook, scherzando sulle temperature rigide: "Quando sul set di Spoleto ci sono tipo due gradi ci viene da abbracciarci anche nelle scene di litigio".

Stanno ancora andando avanti nella cittadina umbra le riprese di "Don Matteo" arrivato alla tredicesima stagione: il set rimarrà a Spoleto fino all'11 dicembre.