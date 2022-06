Don Roberto Fiscer, il prete social conquista anche Selvaggia Lucarelli

Don Roberto Fiscer, parroco del Chiappeto star dei social tra Instagram, Facebook e Tik Tok, ha conquistato anche Selvaggia Lucarelli. La popolare opinionista ha condiviso sulla propria pagina Facebook (con oltre un milione e mezzo di follower) un medley con alcuni dei video pubblicati dal vulcanico parroco genovese, elogiando lo spirito attraverso il quale cerca di avvicinare i più giovani alla Chiesa. Una vera e propria 'missione', con gli strumenti che il mondo contemporaneo è in grado di offrire.

"Don Roberto Fiscer - ha commentato Selvaggia Lucarelli - è un sacerdote di Genova con un profilo TikTok che è un grande esempio di buon marketing per la chiesa: contenuti divertenti, ironici, dissacranti con intelligenza. E poi è genoano, e questo lo avvicina alla santità. Amen! Bravo Don Roberto, fai venire voglia di tornare in Chiesa".

Già, il Genoa. Perché Don Roberto Fiscer è un grande tifoso e, nei giorni scorsi, è stato protagonista anche sui social del Grifone con un video che ha letteralmente fatto il boom di visualizzazioni: una punizione perfetta all'incrocio dei pali seguita dall'esultanza sfrenata insieme a tanti bambini in maglia rossoblù. E proprio il Genoa è spesso protagonista delle clip pubblicate su Tik Tok dal parroco genovese, impegnato in iniziative benefiche e a favore dei ragazzi.

Tra le sue 'skill' anche la musica, ha dato vita nel 2013 a 'Radio fra le note' e grazie alle sue abilità come dj ha creato anche dei curiosi remix di canzoni famose. Dopo il secondo posto a Sanremo 'Una vita in vacanza' dello Stato Sociale era diventata 'Una vita in preghiera'.