Don'Cola apre un nuovo bistrot siciliano in centro: ecco dove e quando

Un nuovo Don‘Cola è in arrivo in città. Con i suoi sapori, colori e profumi di Sicilia, il bar e bistrot “Siciliano di Nascita” ha in programma una nuova apertura, in piazza della Meridiana, nel cuore della Genova Barocca di Strada Nuova. Non solo i tipici cannoli artigianali e le tradizionali granite al gelso, alla mandorla o al pistacchio, ma anche menù per pranzo, aperitivo e cena e una bottega con prodotti siciliani.

“Apriremo intorno a metà settembre, proponendo un nuovo menù per la stagiona autunnale – racconta Pietro Milani, direttore operativo di Don’Cola – Saremo in una zona molto turistica, tra via Garibaldi e via Balbi, quindi speriamo di attirare anche tanti clienti stranieri, facendoli appassionare agli autentici sapori siciliani”.

Il format del nuovo store sarà lo stesso, con sia proposte di caffetteria e pasticceria – per portare avanti il rito della colazione siciliana Don’Cola propone 50 combinazioni di cornetti artigianali farciti sul momento – sia piatti per pranzi e cene come arancini, frittini sicialiani, panelle, bruschette, caponata, casarecce al pistacchio, busiate alla trapanese, taglieri di salumi e formaggi siciliani.

Quello di Genova (in via Cesarea n.d.r.) è il primo store di Don’Cola. Un viaggio in Sicilia che ha conquistato in poco tempo anche le altre città in cui il locale ha aperto: Chiavari (via Martiri della Liberazione), Cogoleto (via Rati) e Milano (via Fatebenefratelli). “Provate a chiedere agli avventori del centro storico, cosa ne pensano dei nostri piccoli capolavori – scrivono i gestori sul loro sito – Vi risponderanno che le proposte genuinamente siciliane di Don’Cola li hanno fatti arricriare fin dal primo giorno”.