Divago lancia la call per artisti e collettivi: nel 2024 il festival in via del Campo

Via del Campo, piazza del Campo, piazza san Marcellino, piazza Vacchero, piazza don Andrea Gallo, Chiesa di San Marcellino. Divago è come prima cosa una riappropriazione artistica dell’ex ghetto ebraico di Genova. Nasce nel 2019 dalla volontà di riflettere, creativamente e attivamente, su un luogo marginale della città. È poi un festival biennale di arte urbana, ideato e realizzato dal collettivo curatoriale Mixta diretto da Silvia Mazzella e Arianna Maestrale. Come per le passate edizioni, quest’anno lancia una call per l’edizione 2024 a tutti gli artisti o i collettivi che operino nell’ambito delle arti visive e performative, pubbliche e urbane.

“Il nostro lavoro è spinto dal desiderio di studiare, approfondire e sondare un contesto così complesso e ricco del panorama contemporaneo globale che è l’arte urbana – spiegano le organizzatrici – Abbiamo scelto di operare dove possiamo, nei luoghi pubblici, per le strade e nelle piazze del quartiere per attivare nuove modalità di interazione e sostenibilità, attraverso progetti di arte partecipativa".

L’idea è quella di intessere un dialogo con le comunità locali e portare alla città di Genova un nuovo fermento artistico. “Le zone grigie, le nostre oasi di immaginazione e campi d’azione, sono via del Campo e l’ex ghetto ebraico: luoghi connotati da una forte storia, simboli di una Genova di mare e di porto, bella e dall’anima forte, dove prostituzione e poesia, povertà e musica si conciliano in un gradevolissimo quadretto all’italiana”. Ma si sa che la realtà del quartiere non corrisponde a questa narrazione diffusa: malavita, spaccio e criminalità sono alcuni dei motivi per cui i cittadini, se possono, stanno lontani da determinate zone. “Un tale mix di simboli e narrazioni ci ha affascinato e spinto nella nostra avventura di arte pubblica, fin dall’inizio rivolgendo la nostra attenzione a ciò che più conta all’interno di un territorio: gli esseri umani che lo vivono e che lo frequentano”.

Divago cerca quindi progetti context-specific che contribuiscano a decostruire, ricostruire e valorizzare la stratificazione identitaria dell’ex ghetto ebraico. È interessato in particolar modo a idee di progetto ecologiche sia dal punto di vista ambientale che sociale; idee che contribuiscano a tessere insieme abitanti, commercianti e passanti del quartiere e che prevedano una restituzione impattante.