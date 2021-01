"La Luna", il poetico cortometraggio Pixar del regista genovese Enrico Casarosa

Abbiamo parlato, in questi mesi, di "Luca", il nuovo film di animazione Disney Pixar in arrivo la prossima estate e ambientato in Liguria.

"Luca" è diretto dal regista genovese Enrico Casarosa, che ha messo in questo lungometraggio molto della sua storia personale affrontando la tematica delle amicizie di infanzia, e molto della sua terra, rendendo omaggio ai paesaggi unici della Liguria.

Ma prima di "Luca", Casarosa era già salito agli onori della cronaca per un altro lavoro sempre targato Disney Pixar, apprezzatissimo da critica e pubblico: si tratta di "La Luna", cortometraggio andato in onda nelle sale cinematografiche prima della proiezione di "Ribelle / The Brave" e prodotto da Kevin Reher.

Da un po' di tempo a questa parte, infatti, i film di animazione Disney Pixar, nei cinema, vengono preceduti da alcuni corti. Uno di questi era "La Luna", diretto da Casarosa, candidato agli Oscar per miglior cortometraggio animato nel 2011.

"La Luna" è la favola senza tempo di un ragazzo che sta raggiungendo la maturità nella più peculiare delle circostanze. Una sera per la prima volta va a lavorare con il papà ed il nonno. In una vecchia barca di legno remano fino ad arivare in mare aperto dove non si vedono terre in vista, si fermano e aspettano. Una grande sorpresa attende il bambino che scoprirà scoprirà che quello della sua famiglia è il più insolito dei lavori: salire sulla luna e ripulirla dalle stelle che vi si sono posate sopra. Il bambino continuerà a seguire l'esempio del suo papà o del suo nonno? Riuscirà a trovare la sua strada districandosi tra le loro opinioni contrastanti e superando delle tradizioni millenarie?