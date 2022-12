Disco Club vs Fifa World Cup, lo storico negozio festeggerà il compleanno sfidando Argentina-Francia

Disco Club Genova compie 57 anni. Il negozio dove comprare dischi e vinili più vecchio di Genova - nato nel 1965 - celebrerà il suo compleanno con una festa in musica in via San Vincenzo, e fin qui niente di strano. Il problema è che la data scelta per i festeggiamenti è quella di domenica 18 dicembre 2022 alle ore 16, proprio in concomitanza con la finale dei Mondiali tra Argentina e Francia.

"Quest'anno anticipiamo la festa del compleanno del negozio dal 19 al 18. Non ci pensavo che quella domenica facessero la finale del campionato del mondo alle 16. La festa era prevista per le 17, ho deciso allora di anticiparla alle 16, facendola partire col fischio dell'arbitro della finale, insomma Discoclub vs Fifa World Cup" spiega divertito, sulla pagina Facebook, Giancarlo Balduzzi, il titolare dello storico Disco Club.

"La nostra squadra - prosegue Balduzzi - scende in campo con due punte, Martino e Bonfa, che però deve abbandonare il campo alle 16.30 per altri impegni, al suo posto entrano i due Ferretti. Alla fine del primo tempo, appena l'arbitro fischia la fine, si ferma anche il concerto, magari interrompendo un assolo 'vincente'. Nell'intervallo Martino ha proposto di scolarsi una bottiglia di bianco, invece del solito tè caldo. A intrattenervi, al posto delle solite majorette piombano quelli della Cover Sbagliata. Si riparte quando inizia il secondo tempo in Qatar e così fino alla fine, con la partecipazione per la seconda volta negli ultimi anni di RednakS sperando che non ci siano i supplementari e i calci di rigore"