Sanremo, Diodato e Jack Savoretti omaggiano De André: come rivedere il duetto

Diodato ha scelto De André per la serata dei duetti di Sanremo 2024. Ha scelto lo struggente brano Amore che vieni, amore che vai e la graffiante voce di Jack Savoretti, figlio di un genovese e ambasciatore di Genova nel mondo.

De André, che scelse di non salire mai sul palco di Sanremo, oggi rivive su quel palco con le voci contemporanee del panorama musicale italiano. Già l’anno scorso una cover di Faber, Via del Campo, portata sul palco dell’Ariston da Madame in duetto con Izi, aveva conquistato la critica. Quest’anno Diodato e Savoretti hanno proposto un arrangiamento che ha fatto emozionare il pubblico.

L’esibizione è stata introdotta dall’interpretazione dell’attore Filippo Timi, che ha recitato alcuni dei versi più famosi del cantautore genovese: “Vuoi davvero lasciare ai tuoi occhi solo i sogni che non fanno svegliare?” (La canzone del padre), “Io nel vedere quest’uomo che muore, madre, io provo dolore / Nella pietà che non cede al rancore madre ho imparato l’amore” (Testamento di Tito), “E pensavo, è bello che dove finiscono le mie dita debba in qualche modo incominciare una chitarra” (Amico fragile).

A questo link il video dell'esibizione di Diodato e Jack Savoretti

A dare inizio al brano sono state proprio le note della chitarra classica nelle mani di Diodato, che con un attacco delicato, quasi sottovoce, ha iniziato a cantare “Quei giorni perduti a rincorrere il vento”. Lo ha raggiunto per la seconda strofa Jack Savoretti, con la sua voce rock, il quale ha confessato che, cantando questa canzone, ha riscoperto il suo dna genovese. Il brano Amore che vieni amore che vai ha accompagnato Diodato durante la sua carriera musicale: era l’unica cover presente nel suo album d’esordio E forse sono pazzo, uscito proprio dieci anni fa.