Dimore storiche 2024: ecco quali non perdere a Genova

Ville, palazzi, castelli, giardini e tenute agricole. Il patrimonio artistico e culturale raccolto nell’Associazione Dimore Storiche Italiane mette insieme alcuni degli edifici e spazi verdi più belli d’Italia. E domenica 26 maggio, in occasione della Giornata delle Dimore Storiche 2024, questi luoghi saranno eccezionalmente aperti al pubblico e visitabili, come in un grande museo diffuso lungo tutta la penisola.

In provincia di Genova, le dimore storiche aperte saranno queste:

Abbazia della Cervara, Santa Margherita Ligure

Castello MacKenzie, Genova

Palazzo Angelo Giovanni Spinola, Genova

Cortile di Palazzo Croce, Genova

Palazzo Grimaldi della Meridiana, Genova

Palazzo Negrone - De Ferrari (già Fieschi), Genova

Palazzo Orsini, Genova

Palazzo Squarciafico, Genova

Villa Durazzo La Esedra, Sestri Levante

Palazzo Cybo, Genova

Palazzo Lomellino, Genova

Palazzo Pitto, Genova

Palazzo Durazzo, Genova

Villa Durazzo, Santa Margherita

Noi in particolare vi suggeriamo di visitare: