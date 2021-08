Perché in Liguria ci sono due Sestri (Ponente e Levante)?

Non importa che, da Genova, ci si muova verso ponente o levante: a un certo punto si arriverà a Sestri.

I liguri sanno infatti molto bene che ci sono due Sestri: Sestri Ponente e Sestri Levante. La prima - ex comune autonomo - è una delegazione del Comune di Genova, che rientra nel Municipio Medio Ponente, mentre la seconda è un comune del Tigullio, a vocazione più turistica.

Ma perché nella nostra regione ci sono due Sestri? La ragione si può individuare nell'origine del nome.

Sestri Ponente deriva dalla volgarizzazione del latino "Sextum", contenuto nella frase "Sextum lapis ab Urbe Januae": qui dunque con tutta probabilità era posta la sesta pietra miliare sulla strada consolare romana, via Aemilia Scauri, che collegava Roma con Genova, e successivamente con Vado Ligure. Dunque, era il luogo che distava sei pietre miliari (sei miglia) dalla città di Genova. Infine, con il tempo, "Sextum" divenne Sestri.

Sestri Levante, invece, con tutta probabilità corrisponde alla "Segesta Tigulliorum" posta da Plinio il Vecchio a oriente di "Portus Delphini" (Portofino). Segesta era anche lo stesso nome di un'antica città elima in Sicilia con un grande tempio (gli elimi erano un popolo di origine anatolica vissuto sull'isola tra il nono e il primo secolo avanti Cristo). Dunque è possibile che l'origine del nome arrivi da qualche antica divinità. La seconda parte del nome, Tigulliorum, fa pensare che Sestri Levante sia stato il probabile insediamento a mare dei Tigulli. Poi il nome mutò in Segestri, e dunque in Sestri.

Dunque in realtà l'origine del nome delle due località liguri - anche se si chiamano entrambe Sestri - è differente. È solo in un secondo momento che, per distinguere i due paesi, sono stati aggiunti reciprocamente "Ponente" e "Levante".