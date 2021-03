Dialetto curioso: da dove arriva la parola "tomata"?

La parola indica il pomodoro non solo nel dialetto ligure. Vediamo però da dove arriva questa parola così diversa dalla corrispondente in italiano

Sappiamo tutti che in cucina il re di moltissimi sughetti è il pomodoro. Sappiamo anche che in genovese si dice "tomata" (pronuncia "tumata"). Ma come mai questo nome così diverso?

Iniziamo specificando una cosa: non solo il genovese il pomodoro ha questo nome. In inglese si dice "tomato", in spagnolo e francese "tomate" (anche se con pronuncia differente), e anche in altri dialetti italiani - come il piemontese - si usa la stessa radice, la "tomatica".

L'azteco tomatl

Ma da dove arriva dunque questa parola così diversa dall'italiano? Ricordiamoci che questa verdura, seppur così diffusa nella dieta mediterranea, non arriva dall'Europa bensì dall'America. Questa pianta, nella lingua degli antichi aztechi, veniva chiamata "tomatl" o anche "xitotomate". Per questo - soprattutto nelle lingue di chi ha colonizzato quelle zone - la parola ha mantenuto questa radice, diffondendosi poi anche nei vari dialetti, specie in quelli delle regioni più a contatto fin dai secoli passati con i vari Stati per rapporti commerciali.

L'italiano pomodoro

L'italiano pomodoro invece si trova per la prima volta nell'"Herbarius" di Pietro Mattioli, scritto nel '500. Il nome, si capisce da sè, vuol dire pomo d'oro, e deriva dal latino pomus aureus che voleva dire, appunto, pomo d'oro, ma anche mela. E infatti il pomodoro che cosa poteva essere, agli occhi di chi lo vedeva per la prima volta, se non una strana mela? Dunque in Italia il nome arriva dal latino, preferendo un collegamento con la nostra lingua di origine, mentre altre nazioni - a contatto diretto con le popolazioni azteche - hanno mantenuto l'originale.