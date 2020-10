Dialetto curioso: cosa vuol dire e da dove deriva "nescio"?

Tutti coloro che sono cresciuti o hanno vissuto a Genova sanno che una delle tante parole che non sono "del gatto" ma ci si avvicinano - per indicare una persona non troppo sveglia - è "nescio". Non è una parolaccia insomma, ma certamente non fa piacere senrtirselo dire, a meno che non venga utilizzato in tono ironico-affettuoso, tra amici.

Nescio vuol dire letteralmente sciocco, stupido, ma da dove deriva questa parola in dialetto?

Il termine genovese trova le sue radici nel latino "nescius", cioè ignaro, ignorante nel vero senso del termine, non in grado. Con il tempo la parola latina è rimasta nel dialetto genovese, fino a diventare il nostro utilizzatissimo "nescio".