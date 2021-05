Dialetto curioso: cos'è l'"ôa da càgna"?

C'è un antico modo di dire genovese che indica, durante la giornata, l'"ôa da càgna", ovvero l'ora della cagna. Ma cosa vuol dire questa espressione, e a cosa si riferisce?

In realtà non c'entra niente con i cani, almeno, non nel suo significato moderno: come spiega Franco Bampi in "Modi di dire genovesi", l'"ora della cagna" è l'ora del dormicchiare. Questa espressione indica esattamente quel lasso di tempo che trascorre subito dopo pranzo, quando si perde la voglia di lavorare e ci si riposa.

Insomma, quella che una volta era l'"ora della cagna" adesso viene definita ora della siesta, o del sonnellino pomeridiano.