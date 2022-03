Dialetto curioso: cosa vuol dire "invescigâ"?

A tutti è capitato, nella vita, di incontrare dei bugiardi, persone che - più o meno platealmente - danno a intendere cose non vere, o fanno credere di proposito che una situazione sia diversa dalla realtà con una serie di frottole.

In genovese c'è un termine utilizzato proprio per indicare l'azione di questi tipi di persone che raccontano bugie in gran quantità al fine di stordire e raccontare all'interlocutore una versione dei fatti del tutto fuorviante.

In dialetto si dice infatti "invescigâ", il significato in questo caso ovviamente non ha niente a che fare con la vescica, ma il paragone è calzante: in questo modo infatti il bugiardo "gonfia" il credulone come una vescica.