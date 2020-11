Dialetto curioso: cosa vuol dire "Maìn che néutte"?

C'è un modo di dire genovese forse non molto conosciuto, ma molto antico: "Maìn che néutte!".

È un'esclamazione utilizzata soprattutto dai nostri nonni, e si usa per commentare un momento di negatività e confusione.

Letteralmente significa "Marietta che notte!", ma secondo alcune ipotesi potrebbe essere un'invocazione diretta alla Vergine Maria, per rafforzare l'esclamazione.

Dunque, come dicevamo, questa espressione si usa per indicare un periodo di enorme confusione, e non troppo positivo: un po' come dire che è una notte senza stelle, una notte in cui è impossibile vedere dove si andrà a finire. Insomma, un po' come brancolare nel buio. C'è anche un altro modo di dire genovese che ha un significato simile: "pêzo ch'anda de néutte".