Dialetto curioso: cosa vuol dire "levase 'na bùsca d'inti éuggi"?

Non è mai piacevole doversi occupare di cose superflue e, per giunta, anche spiacevoli. Eppure a volte ci sono giornate davvero complesse, in cui ci manca solo l'ennesima persona - o cosa, o situazione - fastidiosa da gestire.

Un fastidio di cui liberarsi il prima possibile, proprio come si fa con i "bruscolini" che finiscono negli occhi: quei corpi estranei come la sabbia, la polvere, che causano bruciore, lacrimazione, e che fanno venire voglia di strofinarsi il viso con forza.

In genovese c'è un modo di dire che riassume bene queste situazioni: quando diciamo "levase 'na bùsca d'inti éuggi" intendiamo proprio "togliersi un bruscolo dagli occhi", insomma togliersi finalmente un fastidio, un peso.

Come spiega Giovanni Casaccia nel suo "Dizionario Genovese-Italiano", scritto nell'800, il modo di dire si traduce con "levarsi un bruscolo dagli occhi, vale liberarsi da checchessia a sé molesto". In poche parole, sfilarsi da una situazione fastidiosa.