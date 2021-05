Dialetto genovese, occhio ai "falsi amici": cosa vuol dire "o l'é un egoìsta"?

Come abbiamo già scritto altre volte, anche il dialetto genovese - come tutte le altre lingue - ha i suoi "falsi amici": parole che - pur presentando una notevole somiglianza morfologica o condividendo le radici con termini di un'altra lingua - hanno preso significati divergenti. Un po' come il classico esempio di "cold" che in inglese non vuol dire "caldo", nonostante il termine sia simile, bensì "freddo". E potremmo continuare.

In genovese è curiosa l'espressione "o l'é un egoìsta": tutti saremmo portati a dire che significa che la persona di cui stiamo parlando è un'egoista. Invece no: è un "falso amico" ma anche un gioco di parole che indica una persona astemia.

Il termine "egoista", infatti, in questo caso, gioca sulla parola "aegoa", acqua in genovese. E dunque un "egoista", o meglio un "aegoista", è uno che beve solo acqua, come specificato anche da Franco Bampi in "Modi di dire genovesi" (Ligurpress).