Dialetto curioso: "diacolon", una parola di origini antichissime, storia e curiosità

Forse molti non conoscono questo termine, ma cosa vuol dire "diacolon" in genovese?

È un termine in dialetto che indica una sorta di cerotto, una fasciatura, si tratta di una parola di origine colta e antichissima.

Deriva infatti addirittura dal greco antico: "dia chilon" significa "per mezzo di unguenti", e il termine è passato anche al latino. Si trova negli scritti dei medici nel Medioevo, e anche in tempi più recenti, come nel '700, spesso italianizzato.

Il termine è entrato così, passando per il lessico medico, anche nei dialetti, come in quello siciliano e calabrese. In Liguria, poi, si è subita una doppia influenza: quella del termine italianizzato, ma anche di quello utilizzato (con la stessa radice greca) in Francia.

Curiosità: diacolon in genovese ha molteplici significati. In gran parte dei casi mantiene quello originale, ovvero cerotto, ma può voler dire anche "sporco, sudicio" (pure riferito a una persona).