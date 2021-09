Dialetto curioso: chi è troppo appiccicoso "o s'attacca comme 'na"...?

Come un mollusco molto difficile da staccare dallo scoglio

Che seccatura quando qualcuno ci si attacca addosso più del dovuto, diventando letteralmente appiccicoso.

Se il termine "appiccicoso" viene utilizzato in tutta Italia per indicare persone che si attaccano un po' troppo ad altre, c'è un modo di dire tutto genovese per enfatizzare la questione.

Qui a Genova infatti si dice che quella determinata persona "o s'attacca comme 'na pattaela", cioè si attacca come una patella di scoglio.

La patella infatti è un genere di molluschi gasteropodi con una conchiglia conica che si adatta perfettamente alle superficie alla quale l'animale aderisce. Il corpo è munito di un piede robusto che aderisce con forza, a ventosa, sul substrato. E i pescatori e i bagnanti che hanno a che fare con questo mollusco sanno che è molto difficile riuscire a staccarlo dagli scogli: il paragone con una persona troppo appiccicosa è dunque decisamente azzeccato.