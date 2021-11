Dialetto curioso: cosa vuol dire fare una cosa 'à giabba'?

Forse non tutti conoscono l'espressione dialettale 'à giabba', in genovese. Fare una cosa 'à giabba' significa farla gratuitamente, o meglio 'a ufo', e dunque a scrocco.

Ma da dove arriva questo modo di dire?

Fiorenzo Toso nel suo "Piccolo dizionario etimologico ligure" (Zona, 2015) spiega che questa voce - documentata per la prima volta nel 1851 - deriva molto probabilmente da un termine turco, ovvero 'caba', identico per forma e significato. Molte altre parole simili si possono trovare in altre lingue straniere, influenzate storicamente dal turco, e che indicano sempre la gratuità: ad esempio 'tgiaba' in greco moderno, 'dzaba' in albanese, e poi anche 'a jabo' in marsigliese e 'a jaba' in nizzardo.

C'è però anche un'altra ipotesi - anche se più remota - in quanto con lo stesso significato esiste anche il termine 'de giappa' che arriva però dalla lingua quechua e in particolare dalla parola 'yapa', ovvero 'dono soprammercato, ciò che il venditore dà gratis oltre agli oggetti comprati'.